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Безопасность

Госдума отклонила проект о мерах по сокращению числа уклонистов

19:3412.07.2017
(обновлено: 19:35 12.07.2017)
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© РИА Новости / Николай ЖуравлевПерейти в фотобанкШевроны вооруженных сил Российской Федерации. Архивное фотоШевроны вооруженных сил Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Журавлев
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Госдума отклонила законопроект, предусматривающий меры по сокращению числа граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности.

Начальник управления надзора за исполнением законов органами военного управления, воинскими частями и учреждениями Главной военной прокуратуры Александр Никитин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Никитин: количество уклонистов уменьшилось почти на четверть

Данный проект закона был внесен в 2015 году тогдашним председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Озеровым.

Ранее глава профильного комитета ГД по обороне Владимир Шаманов сообщал, что его отклонение связано с тем, что от автора проекта пришла просьба о его снятии в связи с потерей актуальности, так как часть норм уже была реализована в других принятых актах.

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что из-за демографической проблемы в стране и уклонения от призыва десятков тысяч граждан за последние годы существуют вопросы, связанные с комплектованием воинских частей и подразделений призывниками.

Призывной пункт. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Васильев
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В проекте предлагалось ввести административную ответственность для индивидуальных предпринимателей, руководителей и иных лиц, ответственных за военно-учетную работу, в коммерческих и некоммерческих организациях за непредоставление в срок в военкомат списков граждан, подлежащих воинскому учету, а также сведений об изменениях состава постоянно проживающих граждан или граждан, пребывающих в месте временного пребывания более трех месяцев.

Поправки предусматривают введение ответственности за неоповещение граждан о вызове их по повестке военкомата и несообщение в военкомат сведений о принятых на работу или учебу либо уволенных гражданах, которые должны состоять, но не состоят на воинском учете.

"Представляется целесообразным установить ответственность за совершение указанных административных правонарушений для вышеупомянутой категории лиц в виде административного штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей, а при квалифицированном составе — штрафа в размере от 10 до 50 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до двух лет", — отмечалось в документах.

Призыв на военную службу в городах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Кроме того, предлагается повысить размеры штрафов от 1 тысячи до 3 тысяч рублей за нарушения гражданами требований статей 21.5 "Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету", 21.6 "Уклонение от медицинского обследования" и 21.7 "Умышленные порча или утрата документов воинского учета" КоАП.

При этом за повторное совершение административных правонарушений, предусмотренных указанными статьями, гражданином, ранее совершившим аналогичные правонарушения, предлагается установить административный штраф в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

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