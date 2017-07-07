Минобороны осталось довольно состоянием тылов Южного округа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл – РИА Новости. Состояние системы материально-технического обеспечения Южного военного округа позволит войскам, в случае необходимости, выполнить задачи по предназначению, констатировал заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, подводя итоги 2-недельной комплексной проверки хозяйственной деятельности в округе.

По его словам, за это время были проверены 49 органов военного управления МТО, соединений, воинских частей и организаций в Крыму, Северной Осетии, на Кубани и в Ростовской области.

"Состояние системы материально-технического обеспечения Южного военного округа позволит войскам округа выполнить задачи по предназначению", — отметил Булгаков.

По его словам, войска ЮВО получают самую современную технику, главная задача командиров — обеспечить правильное хранение, обслуживание и эксплуатацию.