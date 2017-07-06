Крымский филиал парка "Патриот" разместят в Севастополе и Керчи

БЕЛЬБЕК (Крым), 6 июл — РИА Новости. Крымский филиал парка "Патриот" планируется разместить в Севастополе и Керчи, заявил в четверг первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.

"Предлагается создание парка в городах-героях Севастополь и Керчь. Это сложная, многодельная задача: в парке будут объекты боевой подготовки для Вооружённых сил, объекты для людей, но всё должно быть объединено одной идеей, одним замыслом", — сказал Цаликов на совещании.

Как уточнил заместитель командующего Южным военным округом генерал-лейтенант Андрей Гурулёв, предполагается, что в каждом городе парк будут посещать от одного миллиона человек ежегодно.

"Предлагается создание пяти кластеров в городе Севастополь. Общая площадь составляет около 240 гектаров. Также предполагается два кластера в городе Керчь", — уточнил Гурулёв.

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