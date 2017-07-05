Рособоронэкспорт на МАКС покажет экспозицию в виде "летающей" голограммы

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Рособоронэкспорт в ходе международного авиакосмического салона МАКС-2017 впервые представит передовые российские авиационные разработки в виде "летающих" голографических панелей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе компании.

МАКС-2017 пройдет в подмосковном Жуковском 18-23 июля.

"Предлагаемые Рособоронэкспортом вооружение и военная техника на МАКС-2017 впервые будут представлены на голографических панелях и в виде интерактивной мультиэкранной презентации с элементами левитации. Инновационные голографические мультимедийные каталоги позволят посетителям стенда с максимальным удобством перелистывать виртуальные страницы с детальной информацией о перспективных образцах продукции военного назначения", — приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора Рособоронэкспорта Сергея Гореславского.

В сообщении отмечается, что разработанный специально для экспозиции российского спецэкспортера вооружений на МАКС-2017 "летающий стол" удерживает модели вооружения и военной техники в воздухе при помощи магнитного поля.

Таким образом на выставке продемонстрируют модели самолетов Су-35, Миг-29М и Як-130, а также вертолетов Ка-52, Ми-35 и Ми-171Ш. При этом на больших экранах появится подробная информация о выбранной продукции.