Экипажи ТОФ провели противокорабельные ракетные стрельбы в море

ВЛАДИВОСТОК, 4 июл – РИА Новости. Экипажи эскадренного миноносца Тихоокеанского флота "Быстрый" и ракетных катеров "Р-11" и "Р-18" в море провели противокорабельные ракетные стрельбы крылатыми ракетами, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"Во время выхода в море экипажи эсминца "Быстрый" и ракетно-катерной ударной группы в составе ракетных катеров "Р-11" и "Р-18" выполнили задачу по нанесению ракетных ударов по морским мишеням, имитирующим корабли условного противника. В качестве мишеней использовались морские щиты, закрепленные на якорях в значительном удалении от кораблей. Ракетную стрельбу экипажи выполняли с использованием главного ударного оружия кораблей – сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет "Москит", — сообщил Матвеев.

По его словам, ракеты успешно поразили назначенные цели на максимальном удалении. Стрельбы проводились в условиях сложной помеховой обстановки – условный противник применял средства радиоэлектронного противодействия.

Для безопасности мореплавания район ракетных стрельб был закрыт для гражданского судоходства, в закрытии района было задействовано более 20 кораблей, катеров и судов обеспечения Тихоокеанского флота.