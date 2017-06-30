Россия и США в борьбе за индийский рынок вооружений

Илья Плеханов, для РИА Новости
В июне Индия получила ряд предложений как со стороны России, так и со стороны США. Борьба между двумя основными мировыми производителями оружия за возможность зарабатывать на индийском рынке обостряется, и Москва не хочет упустить свой шанс.
Российские планы
Буквально на днях индийская пресса, подводя уже более конкретные итоги недавнего визита министра обороны Аруна Джейтли в Россию, сообщила, что Россия готова поставлять в Индию МиГ-35. Как сообщают индийские СМИ, предложение от России поступило уже после апрельских переговоров о поставках этих самолетов в Бангладеш. При этом необходимо учитывать, что программа перевооружения Бангладеш частично кредитуется Индией. То есть, по сути, и в этом случае переговоры будут вестись с индийской стороной. Бангладеш рассматривает покупку 8 самолетов МиГ-35 по цене приблизительно в 46 миллионов долларов за каждый.
"МиГ-35 может стать хорошей альтернативой любым иностранным комплексам четвертого-пятого поколений, которые сегодня рассматривают потенциальные покупатели. В первую очередь благодаря нашей готовности обеспечить развертывание обслуживающей инфраструктуры, а также локализации производства в случае реализации крупных проектов", — заявил Илья Тарасенко, генеральный директор РСК "МиГ".
Помимо МиГ-35 в планах России поставка комплексов С-400, 200 вертолетов Ка-226Т, 48 Ми-17В-5, двух самолетов радиолокационного обнаружения и управления А-50ЭИ, восьми самолетов Су-35, четырех кораблей проекта 11356, а также модернизация уже имеющихся в Индии Су-30МКИ и палубных МиГ-29К. По данным индийской газеты The Economic Times, на кону поставки вооружений на сумму в 10,5 миллиарда долларов. Из возможных дополнительных проектов пока непонятна ситуация с совместным с Индией созданием многоцелевого малозаметного истребителя на базе российского Т-50 (ПАК ФА) и лизингом второй атомной подводной лодки "Нерпа".
Тем не менее борьба идет жесткая. В ряде случаев Россия была вынуждена уступить конкурентам, и не только из США. Например, для поставок подводных лодок и самолетов Индия выбрала Францию. Уже заключены контракты на приобретение 36 истребителей Rafale за 8,8 миллиарда долларов и подводных лодок Scorpene.
Американские заходы
Американцы всерьез зашли на индийский рынок в 2013 году, продав вооружений почти на 2 миллиарда долларов — за пять лет до этого продажи исчислялись лишь сотнями миллионов долларов. Помимо стремления Индии к диверсификации поставок и локализации военных производств у себя дома, свою роль сыграли стратегические планы США по сдерживанию Китая. США также в теории рассматривает Индию в качестве замены Пакистану в борьбе с афганскими исламистами и как весомого игрока в оказании давления на Иран.
За последние годы Индия уже заказала у США вертолеты Apache, транспортные вертолеты Chinook, противолодочные самолеты Р-8, транспортные самолеты С-130, военно-транспортные самолеты Globemaster С-17, самолеты-разведчики США — Gulfstream-3. Всего с 2008 года Индия закупила у США вооружений на 15 миллиардов долларов.
После того как Lockheed Martin и индийская Tata Advanced Systems подписали соглашение о локализации производства F-16, руководитель "МиГ" Илья Тарасенко заявил в интервью Reuters, что Россия не боится конкуренции со стороны США, так как связи компании с Индией развиваются уже более 50 лет, а попытки других игроков зайти на индийский рынок лишь помогут России лучше понимать пожелания Нью-Дели.