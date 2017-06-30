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Безопасность

Россия и США в борьбе за индийский рынок вооружений

08:0030.06.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкАвиационный комплекс МиГ-35Авиационный комплекс МиГ-35
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Илья Плеханов, для РИА Новости

В июне Индия получила ряд предложений как со стороны России, так и со стороны США. Борьба между двумя основными мировыми производителями оружия за возможность зарабатывать на индийском рынке обостряется, и Москва не хочет упустить свой шанс.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Россия договорилась с Индией об укреплении военного сотрудничества
По данным SIPRI, с 2012 по 2016 годы Индия была главным импортером оружия в мире — на эту страну пришлось 13% всех продаж. 68% вооружений Индия импортировала из России и лишь 14% из США. Безусловно, американцы хотели бы увеличить свою долю. Индия также стремится к диверсификации своих поставщиков и налаживает отношения с Израилем, Францией, Испанией и Южной Кореей. К 2025 году Индия, как заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, планирует потратить на модернизацию своих вооруженных сил 250 миллиардов долларов. Игра стоит свеч.

Российские планы

Буквально на днях индийская пресса, подводя уже более конкретные итоги недавнего визита министра обороны Аруна Джейтли в Россию, сообщила, что Россия готова поставлять в Индию МиГ-35. Как сообщают индийские СМИ, предложение от России поступило уже после апрельских переговоров о поставках этих самолетов в Бангладеш. При этом необходимо учитывать, что программа перевооружения Бангладеш частично кредитуется Индией. То есть, по сути, и в этом случае переговоры будут вестись с индийской стороной. Бангладеш рассматривает покупку 8 самолетов МиГ-35 по цене приблизительно в 46 миллионов долларов за каждый.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСамолет МиГ-35
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Самолет МиГ-35

"МиГ-35 может стать хорошей альтернативой любым иностранным комплексам четвертого-пятого поколений, которые сегодня рассматривают потенциальные покупатели. В первую очередь благодаря нашей готовности обеспечить развертывание обслуживающей инфраструктуры, а также локализации производства в случае реализации крупных проектов", — заявил Илья Тарасенко, генеральный директор РСК "МиГ".

Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии. Архивное фото
© AP Photo / Ajit Kumar
Индия планирует оснастить Су-30 ракетами с большей дальностью
Министр обороны России Сергей Шойгу и Арун Джейтли в июне подписали дорожную карту развития военного сотрудничества. О конкретных деталях известно мало. Текущий портфель заказов у "Рособоронэкспорта" по контрактам и соглашениям с Индией, по словам гендиректора компании Александра Михеева, существенно превышает 4 миллиарда долларов, и планируется подписание новых договоров.

Помимо МиГ-35 в планах России поставка комплексов С-400, 200 вертолетов Ка-226Т, 48 Ми-17В-5, двух самолетов радиолокационного обнаружения и управления А-50ЭИ, восьми самолетов Су-35, четырех кораблей проекта 11356, а также модернизация уже имеющихся в Индии Су-30МКИ и палубных МиГ-29К. По данным индийской газеты The Economic Times, на кону поставки вооружений на сумму в 10,5 миллиарда долларов. Из возможных дополнительных проектов пока непонятна ситуация с совместным с Индией созданием многоцелевого малозаметного истребителя на базе российского Т-50 (ПАК ФА) и лизингом второй атомной подводной лодки "Нерпа".

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЛегкий многоцелевой вертолет Ка-226Т на открытии Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016"
© РИА Новости / Максим Блинов
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Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т на открытии Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016"

Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Россия и Индия настроены на скорое подписание контракта на поставку С-400
В пользу России в борьбе за индийский рынок выступают долгая история военно-технического сотрудничества, наличие сложившейся базы ремонта и обслуживания техники, качество и относительная дешевизна предлагаемых вооружений.

Тем не менее борьба идет жесткая. В ряде случаев Россия была вынуждена уступить конкурентам, и не только из США. Например, для поставок подводных лодок и самолетов Индия выбрала Францию. Уже заключены контракты на приобретение 36 истребителей Rafale за 8,8 миллиарда долларов и подводных лодок Scorpene.

Американские заходы

Беспилотник Национальной гвардии США. Архивное фото
© Flickr / The National Guard
В Китае обеспокоены возможной покупкой Индией американских беспилотников
В ходе встречи Дональда Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди президент США выразил признательность за приобретение Индией американского оружия. Нью-Дели купил у США транспортный самолет С-17 и заключил договоренность о локализации производства F-16 у себя в стране. Также американцы предложили Индии приобрести морские беспилотники MQ-9B Guardian. Конгресс должен одобрить продажу 22 таких аппаратов на сумму более 2 миллиардов долларов.

© AFP 2017 / DODВоенно-транспортные самолеты С-17 Globemaster III на авиабазе Инджирлик в Турции
© AFP 2017 / DOD
Военно-транспортные самолеты С-17 Globemaster III на авиабазе Инджирлик в Турции

Американцы всерьез зашли на индийский рынок в 2013 году, продав вооружений почти на 2 миллиарда долларов — за пять лет до этого продажи исчислялись лишь сотнями миллионов долларов. Помимо стремления Индии к диверсификации поставок и локализации военных производств у себя дома, свою роль сыграли стратегические планы США по сдерживанию Китая. США также в теории рассматривает Индию в качестве замены Пакистану в борьбе с афганскими исламистами и как весомого игрока в оказании давления на Иран.

За последние годы Индия уже заказала у США вертолеты Apache, транспортные вертолеты Chinook, противолодочные самолеты Р-8, транспортные самолеты С-130, военно-транспортные самолеты Globemaster С-17, самолеты-разведчики США — Gulfstream-3. Всего с 2008 года Индия закупила у США вооружений на 15 миллиардов долларов.

Вертолеты Ми-17 V5 ВВС Индии. Архивное фото
© AFP 2017 / Manjunath Kiran
Россия планирует начать поставки Индии вертолетов Ми-17В5 в 2018 году
В начале июня глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступая в Сингапуре, даже заявил, что Индия является ключевым партнером США в оборонной отрасли, а Трамп на днях во время встречи с премьер-министром Индии сказал, что отношения между двумя странами никогда еще не были столь благожелательными.

После того как Lockheed Martin и индийская Tata Advanced Systems подписали соглашение о локализации производства F-16, руководитель "МиГ" Илья Тарасенко заявил в интервью Reuters, что Россия не боится конкуренции со стороны США, так как связи компании с Индией развиваются уже более 50 лет, а попытки других игроков зайти на индийский рынок лишь помогут России лучше понимать пожелания Нью-Дели.

 

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