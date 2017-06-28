МИД ФРГ: Москва и Берлин имеют разногласия по присутствию НАТО в Прибалтике

КРАСНОДАР, 28 июн — РИА Новости. У Германии и России есть разногласия по вопросу присутствия сил НАТО в Прибалтике, однако их необходимо обсуждать, заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль на российско-германской Конференции городов-партнеров в Краснодаре.

"Что касается присутствия НАТО в прибалтийских странах вблизи российской границы, как было упомянуто господином Лавровым, то у нас по существу расходятся мнения, но мы должны их обсуждать", — заявил он.

По мнению Габриэля, "4,5 тысячи солдат НАТО в прибалтийских странах не представляют собой потенциал агрессии против России".