Путин заявил, что Россия продолжит наращивать потенциал внешней разведки

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Результативная работа Службы внешней разведки является одной из гарантий суверенитета России, и она будет наращивать возможности своей разведки, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Будем и дальше укреплять, наращивать потенциал разведки, ее технические, оперативные возможности, опираться на опытных профессионалов, готовить молодые кадры", — сказал Путин, который приехал в среду в штаб-квартиру СВР, чтобы поздравить офицеров с 95-летием нелегальной разведки.

По его словам, результативная работа всех российских спецслужб и, в частности, СВР является одной из важнейших гарантий "суверенного развития, безопасности и стабильности России".