В Совфеде и Госдуме прокомментировали возможный выход США из РСМД

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Возможный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений, считают опрошенные РИА Новости российские парламентарии.

В субботу издание Politico, ссылаясь на ряд конгрессменов, сообщило, что администрация США оценивает поступившее из конгресса предложение о выходе страны из договора.

"Не будем смотреть сквозь пальцы"

Россия в случае выхода США из Договора сделает выводы, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

"Если выход из договора произойдет и повлечет за собой наращивание вооружений, новое размещение ракет в Европе, мы смотреть сквозь пальцы на это не будем, будем принимать ответные меры", — заявил Озеров.

По его словам, у Вашингтона нет никаких оснований обвинять Россию в невыполнении ДРМСД. "Россия выполнила все взятые на себя обязательства по уничтожению ракет средней и малой дальности, они были уничтожены путем распила при контроле американской стороны. Причем Россия уничтожила на 1 тысячу ракет больше, чем США", — отметил глава комитета.

Озеров считает, что предложение конгресса можно рассматривать лишь как "попытку продолжения антироссийской истерии".

В конгрессе США обуяны демоном разрушения — стремятся разрушить все то, что позволило выйти из хол.войны. Теперь взялись за договор об РСМД. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 июня 2017 г.​

"В Штатах дошли до абсурда"

По мнению зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, выходить из уже заключенных договоров в сегодняшней напряженной ситуации борьбы с терроризмом неправильно. Парламентарий пояснил, что соотношение, которое хотели достичь стороны при подписании договоров, по некоторым позициям сегодня уже изменилась. "Что-то не устраивает нас, что-то не устраивает Америку", — отметил он.

Чепа не стал оценивать возможность принятия администрацией США такого решения.

"Сейчас многое определяет не разум, а какие-то политические, сиюминутные мотивы. Республиканская и демократическая партии в Штатах дошли до абсурда, и подчас многие заявления об угрозе России, о влиянии на выборы… мешают всей логики действий многих американских политиков", — обосновал свою позицию депутат.

Парламентарий подчеркнул, что в одностороннем порядке ни одна из стран не может выйти из договора. "Если кто-то будет выходить, то мы тоже выйдем из этого договора…Это может привести к нарушению баланса сил", — заключил он.

"Россия не сторонница гонки вооружений"

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин подчеркнул, что Россия не сторонница гонки вооружений, но возможный выход США из ДРСМД может сподвигнуть к ней.

"В любом случае, мы не будем смотреть на то, как нарушаются, как не соблюдаются (договоры), как оснащаются наступательные вооружения… Мы не будем сторонним наблюдателем в этом вопросе, будут тоже приняты соответствующие меры", — уточнил парламентарий.

Швыткин подчеркнул, что Москва в отличие от Вашингтона следует договоренностям по ДРСМД. "Вместе с тем Соединенные Штаты Америки постоянно нарушают договор, в частности, размещают определенные системы вооружений в Восточной Европе вблизи наших границ. В частности, в Румынии и Польше системы противоракетной обороны размещены", — пояснил депутат.

Что предлагают конгрессмены

Как писал Politico, предложение Белому дому выйти из Договора направили несколько американских конгрессменов.

"С нашей стороны было бы безответственно соблюдать договор, который давно оставил позади единственный участник, помимо нас", — заявил изданию член палаты представителей и глава ключевого комитета по ядерным вооружениям Майк Роджерс.

Сенатор Том Коттон разработал законопроект, который предлагает официально объявить о "нарушении" Россией договора и подумать о передаче союзникам США ракетных технологий. В свою очередь, демократы в комитете по вооруженным силам палаты представителей предложили Белому дому подумать над санкциями.

Отказ от договора невыгоден Вашингтону

В США против такого шага, по данным Politico, выступают многие конгрессмены, а в администрации Трампа затевается жесткое обсуждение, нужно ли выходить из еще одного международного договора. "Этот договор с Россией является краеугольным в деле разоружения, запрещая целый класс ядерных ракет", — отмечает издание.

Пентагон, Госдепартамент и Совет национальной безопасности Белого дома обеспокоены возможными последствиями выхода из договора, в частности, тем, не приведет ли это к новой гонке вооружений. В минобороны США и Госдепе заявили, что соблюдение договора соответствует интересам Соединенных Штатов. При этом в своем докладе Пентагон предупредил конгресс о том, что односторонний отказ от договора невыгоден Вашингтону.

Многие эксперты также выступили против выхода из договора. "Это приведет только к росту опасности. Шансы того, что ошибки приведут к ядерному конфликту, возрастут", — заявил изданию экс-министр обороны Уильям Перри.

Бывший участник переговоров по разоружению в администрации Джорджа Буша-старшего Ричард Берт, который руководил размещением ракет "Першинг" (уничтоженных по договору РСМД), придерживается того же мнения, что и Перри.

"Есть опасность, что развалится вся структура режима контроля над вооружениями, и мы окажемся в гонке ядерных вооружений. Прежде чем выходить из договора, надо хорошо подумать", — заявил Берт.

Договор о ракетах средней и малой дальности



Договор РСМД подписан в 1987 году в Вашингтоне и носит бессрочных характер. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. В соответствии с документом, к июню 1991 года СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, а США — 846.

В МИД России ранее заявляли, что серьезно озабочены тем, что США выдвигает ничем не подкрепленные аргументы, обвиняя Москву в нарушении договора РСМД.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по соглашению и каких-либо нарушений со стороны России не было. Он отмечал, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, чтобы прояснить ситуацию". Министр также указывал, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.