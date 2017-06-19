Исправность техники ВКС России будет доведена до 95% к 2025 году
09:4719.06.2017
(обновлено: 09:50 19.06.2017)
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) России обновят парк техники до 80-90%, ее исправность доведут до 95% к 2025 году, заявил главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев.
"В соответствии с государственной программой вооружения Воздушно-космические силы получают достаточное количество самолетов и вертолетов. До 2025 года будет обновлен парк авиатехники до 80-90%. При этом исправность доведем до 95%", — сказал Бондарев в интервью газете "Красная звезда"
, которое опубликовано в понедельник.
Он отметил, что "это касается и армейской авиации, и зенитных ракетных войск, и радиотехнических войск, а также космических аппаратов".