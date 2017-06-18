В Кубинке пройдет конкурс сотрудников военной полиции "Страж порядка"

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Конкурс сотрудников военной полиции "Страж порядка", который впервые проводится в рамках Международных армейских игр-2017, стартует в понедельник в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке, сообщили в Минобороны РФ.

"В конкурсе примут участие лучшие семь подразделений военной полиции из разных военных округов, он пройдет в четыре этапа, включающих стрельбу из штатного стрелкового оружия, преодоление полосы препятствий, гонку патрульного наряда с использованием легковых автомобилей, а также командную гонку по преодолению естественных преград", — говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из самых сложных и зрелищных этапов конкурса станет "Командная гонка". Программа этого этапа включает в себя преодоление естественных преград и искусственных препятствий на трассы протяженностью до 12 километров.

Лучшее подразделение по итогам Всеармейского конкурса примет участие в финальном этапе Международного Конкурса "Страж порядка", который пройдет в августе 2017 года на полигоне Алабино и в парке "Патриот".