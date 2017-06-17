Военные вузы материально-технического обеспечения используют сирийский опыт

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. В подготовке специалистов в военных вузах материально-технического обеспечения (МТО) активно используется опыт локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе в Сирии, заявил журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
Он отметил, что очень большое внимание в настоящее время уделяется совершенствованию материально-технической базы наших вузов, для обучения курсантов и офицеров используются самые современные мультимедийные технические средства, электронные тиры, новейшие образцы вооружения и техники. "В результате выпускаемые сегодня специалисты МТО по качеству подготовки отвечают самым строгим современным требованиям и способны успешно выполнять поставленные задачи", — отметил Булгаков.
Замминистра обороны напомнил, что выпуском из Военной академии МТО 17 июня завершаются выпуски из всех военных вузов МТО; всего выпущено более 700 специалистов, в том числе для иностранных государств.