Подразделения РЭБ на учениях под Курском прикрыли войска от ракетного удара

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Подразделения РЭБ в Курской области отработали специальные задачи по прикрытию своих войск от ракетного удара условного противника в ходе внезапной проверки, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
При помощи новейшего комплекса РЭБ "Москва-1" военнослужащим предстояло прикрыть "свои" войска от ракетного удара условного противника на расстоянии до 400 километров.
Также в ходе тренировки военнослужащие развернули систему радиоэлектронной борьбы и отработали задачи взаимодействия с узлами связи по обеспечению благоприятных условий для прохождения информации. В общей сложности в тренировке участвовало более 20 различных комплексов и станций радиоэлектронной борьбы.