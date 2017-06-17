Подразделения РЭБ на учениях под Курском прикрыли войска от ракетного удара

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Подразделения РЭБ в Курской области отработали специальные задачи по прикрытию своих войск от ракетного удара условного противника в ходе внезапной проверки, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

"В рамках внезапной проверки боевой готовности бригады радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дислоцированной в Курской области, с подразделениями РЭБ была проведена практическая тренировка по организации радиолокационного прикрытия войск от ракетного удара и авиационных средств поражения условного противника", — говорится в сообщении.

При помощи новейшего комплекса РЭБ "Москва-1" военнослужащим предстояло прикрыть "свои" войска от ракетного удара условного противника на расстоянии до 400 километров.

Также в ходе тренировки военнослужащие развернули систему радиоэлектронной борьбы и отработали задачи взаимодействия с узлами связи по обеспечению благоприятных условий для прохождения информации. В общей сложности в тренировке участвовало более 20 различных комплексов и станций радиоэлектронной борьбы.