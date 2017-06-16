Плата за террор: как спецслужбы США помогали чеченскому бандподполью

МОСКВА, 16 июня — РИА Новости, Андрей Коц. Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным", вышедший в эфир на этой неделе, осветил, пожалуй, все аспекты жизни и работы президента России, его взгляды на вопросы внутренней и внешней политики, актуальные международные проблемы. Одной из тем, к которой неоднократно возвращался режиссер, ожидаемо стала борьба с мировым терроризмом. Владимир Путин рассказал о действующих в стране антитеррористических законах, эффективной работе российской авиации в Сирии, спонсорах и покровителях ИГ*. А когда речь зашла о борьбе с экстремистами на Северном Кавказе, глава государства церемониться не стал и прямо обвинил США в поддержке бандподполья на территории Чеченской республики.

— И я вам сейчас скажу, на мой взгляд, важную вещь: у нас сложилось абсолютно устойчивое мнение, что наши партнеры американские на словах говорят о поддержке России, говорят о готовности к сотрудничеству, в том числе в борьбе с терроризмом, а на самом деле используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России, — сообщил Владимир Путин. — Если говорить о политической поддержке, это не нуждается в доказательствах. Это же публично делалось, открыто. А что касается оперативной поддержки, финансовой — у нас есть такие доказательства и, более того, некоторые из них мы даже представили нашим американским коллегам.

Действительно, по дипломатическим каналам и в СМИ поддержка США чеченских боевиков выражалась открыто. Откровенных бандитов западные журналисты называли "повстанцами", "борцами за независимость", "героями" и даже "чеченскими диссидентами". Последней характеристики из уст репортера телеканала CNN удостоились 40 боевиков, захвативших театральный центр на Дубровке 23 октября 2002 года. Борьбу же России за свою безопасность и территориальную целостность западные политики называли "имперскими амбициями", одновременно ровняя с землей бомбардировками Белград, Кабул и Багдад. Однако гораздо меньше известно о прямой поддержке американцами террористического бандподполья в Чечне — оружием, деньгами, разведданными. А она была весьма существенной.

Вопрос цены

По данным МВД России, всего на протяжении обеих чеченских войн материально-финансовую помощь боевикам оказывали более 60 международных террористических организаций, около 100 иностранных фирм и десяток банковских групп. Только в США сбором денег для северокавказских экстремистов занимались около 50 всевозможных фирм, фондов, "инициативных групп" и частных "меценатов". Среди них Американская мусульманская ассоциация юристов, Американский исламский центр, Американский мусульманский совет, Исламская благотворительная организация "Голос Чечни" (зарегистрированная, кстати, в Госдепе США), Чечено-Ингушское общество Америки, Американский комитет за мир в Чечне и многие другие.

Общий объем финансовой помощи, оказанной с территории США чеченским боевикам, оценить сложно. В прессу попадали лишь отдельные свидетельства. В частности, в начале 2000-х годов российским спецслужбам удалось захватить в селе Макхеты Веденского района Чечни тайник Шамиля Басаева с архивом различных документов. Среди них была его расписка о получении 700 тысяч долларов от одной из организаций, зарегистрированных в США. Примечательно, что передача денег была осуществлена в 1999 году, незадолго до вторжения боевиков в Дагестан. На эти средства в те годы можно было обеспечить личным оружием, экипировкой, средствами связи и провизией небольшую армию.

© AP Photo / Robert King Чеченские боевики во время уличных боев в Грозном. © AP Photo / Robert King Чеченские боевики во время уличных боев в Грозном.

Но самым громким скандалом, преданным огласке, стала история с организацией "Благотворительный международный фонд" (Benevolence International Foundation). В 2002 году американские власти закрыли его по подозрению в связях с "Аль-Каидой"*. К тому времени он действовал на территории США уже девять лет и собрал на оружие и обмундирование террористических групп в Боснии и в Чечне более 20 миллионов долларов. Глава фонда сириец Инаам Арнаут, попав под подозрение, не стал отпираться и рассказал следователям все детали своей деятельности. Выяснилось, что этот "меценат" имеет очень интересное прошлое: в частности, в начале 80-х он работал личным шофером у Усамы Бен Ладена, а позже принес клятву на верность "Аль-Каиде"*.

— Увязка того, что происходило и происходит в Чечне, с деятельностью международной террористической сети в мире на сегодняшний день в США является осознанным фактом, — сказал тогда Сергей Ястржембский, бывший помощником президента России. — Мы уже фиксируем помощь со стороны США и благодарны за выявление внешних каналов финансирования и нейтрализацию террористических действий в Чечне.

Впрочем, взаимопонимание между Россией и США на антитеррористических фронтах длилось недолго. Когда следствие установило, что приоритетом в деятельности Арнаута было финансирование чеченских боевиков, а не "Аль-Каиды"*, генеральный прокурор Джон Эшкрофт снял с него все обвинения.

Проверенная тактика

Доказать причастность США к обеспечению чеченских боевиков вооружениями и снаряжением — задача более сложная. Тем не менее российские силовики периодически находили оружие американского производства у террористов. В частности, в мае 2002 года штаб Объединенной группировки федеральных сил в Чечне сообщил, что при проведении спецоперации в Аргунском ущелье была уничтожена бандгруппа, у которой обнаружили несколько штурмовых винтовок М-16. Сам по себе этот факт ни о чем не говорит — американским оружием воюют многие страны, в частности Турция, которую неоднократно "ловили за руку" на помощи боевикам.

Зато о причастности спецслужб США к снабжению террористов свидетельствует наличие у них переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger. В частности, в ноябре 1999 года ряд российских СМИ сообщил, что в Чечню была доставлена партия из 70 пусковых установок этого типа. Позже эту информацию подтвердил министр обороны России, маршал Игорь Сергеев. Появилось и фотодоказательство: в Сеть попали снимки, сделанные в Чечне, предположительно, в начале 2000-х годов, на которых запечатлен печально известный главарь бандподполья Хаттаб, инструктирующий троих боевиков. Двое из них были вооружены российскими ПЗРК "Игла" и "Стрела-2М", третий же держал в руках хорошо узнаваемый Stinger.

Напомним, в ходе Афганской войны ЦРУ снабжало местные банды аналогичными комплексами. За один только 1986 год душманам удалось сбить 23 советских самолета и вертолета. Очевидно, схожую схему западные спецслужбы попытались реализовать и в Чечне. Вероятно, ракеты попали в республику все через ту же Турцию, где они производятся по лицензии фирмой Roketsan с 1992 года. Однако это слишком сложное и опасное оружие, чтобы турки передали его боевикам без ведома своего старшего партнера по НАТО. В конце концов, "Стингером" можно сбивать не только российские и не только военные самолеты.

Кроме того, бандподполье еще в начале 90-х получало из-за рубежа американскую полевую форму, спутниковые телефоны, ночные бинокли, сухпайки, полевые аптечки и многое другое. Спецслужбы неоднократно находили в разгромленных схронах боевиков подробные карты местности, сделанные на основе самых последних спутниковых снимков высокого разрешения. Кто их мог предоставить, гадать не приходится.

Стоит отметить, что американские спецслужбы особо и не скрывали сам факт материальной помощи чеченским боевикам. В начале 90-х заместитель директора ЦРУ в Национальном совете по разведке США Грэхэм Фуллер открыто писал в одной из своих статей: "Политика управления эволюцией ислама и помощи им в борьбе с нашим противником прекрасно работала в Афганистане против Советской Армии. Та же доктрина может быть полезной для дестабилизации того, что осталось от российской власти…"

Удивительный факт: после взрывов на Бостонском марафоне 15 апреля 2013 года выяснилось, что дочь Фуллера Саманта Анкара Фуллер была женой Руслана Царнаева. Этот человек приходится родным дядей организаторам теракта — братьям Джохару и Тамерлану Царнаевым. В тех взрывах, напомним, погибли трое и получили ранения 280 граждан США.

* Запрещенные в России террористические организации.