Психологи рассказали, сколько новобранцев ВВО хотят служить в армии

ВЛАДИВОСТОК, 14 июн – РИА Новости. Психологи и социологи Восточного военного округа (ВВО) протестировали более 5,5 тысячи вновь прибывших в войска призывников и установили, что 70% из них пошли в ВС с желанием служить, сообщает пресс-служба ВВО.

Отмечается, что личный состав воинских частей и соединений округа исследован с помощью психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов.

"Результаты работы психологов и социологов ВВО показали, что 70% опрошенных военнослужащих в вооруженные силы пошли с желанием служить, в тоже время 29% были призваны, подчиняясь законодательству Российской Федерации, 1% — высказали нежелание проходить военную службу по призыву", — говорится в сообщении.

По данным ВВО, высшее образование до службы получили 5% призывников, среднее профессиональное образование — около 42%, 11 классов школы закончили около 21%. Неполное среднее образование и дипломы профессиональных училищ имеют 32% опрошенных.

Также специалисты просчитали статистику в вопросах вероисповедания. Установлено, что 49% новобранцев этого призыва считают себя православными христианами, 39% — атеисты, остальные принадлежат другим религиозным концессиям.

Психологам и социологам ВВО предстоит изучить еще более 20 тысяч новобранцев.