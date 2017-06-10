Три заместителя главы Росгвардии стали генерал-полковниками

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Заместители главы Росгвардии Олег Борукаев, Сергей Ерыгин и Сергей Лебедев стали генерал-полковника, говорится в указе президента РФ Владимира Путина.
Кроме того, звание генерал-лейтенанта полиции присвоено начальнику главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрею Храпову, а руководитель главка по вопросам миграции Ольга Кириллова стала генерал-майором.
Начальнику ГУМЧС по Москве Илье Денисову присвоено звание генерал-лейтенанта внутренней службы.