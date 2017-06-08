Красноярский губернатор поблагодарил Пучкова за участие в тушении пожаров

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский поблагодарил главу МЧС России Владимира Пучкова за личное участие в ликвидации пожаров в регионе в конце мая и заверил в выполнении согласованных с министром мер по ликвидации последствий ЧС, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Примите слова глубокой благодарности за ваше личное участие в ликвидации ЧС, сложившейся в результате массовых пожаров сразу в нескольких населенных пунктах Красноярского края 24 мая. Благодаря Вашим поручениям, оперативному реагированию сотрудников МЧС России общими усилиями нам удалось не допустить дальнейшего распространения огня и увеличения количества пострадавших", — говорится в письме, направленном министру.

"Я высоко ценю, что в самый эмоционально сложный для пострадавших жителей края момент Вы встретились с ними, разделили их переживания и боль утраты, вселили надежду, что власть не оставит их один на один с бедой", — подчеркивается в сообщении. Также Толоконский выразил благодарность главе МЧС России за четкую организацию работы по подготовке решения правительства РФ о материальной помощи погорельцам.

Губернатор также подчеркнул, что подготовлены все необходимые документы для ликвидации последствий пожаров в максимально короткие сроки.

Ранее сообщалось, что после пожаров глава МЧС предупредил чиновников о персональной ответственности за оказание помощи пострадавшим и оформление им необходимых документов для выплат компенсаций в результате ЧС из федерального бюджета. По данным МЧС, в конце мая в пяти населенных пунктах Красноярского края пожары уничтожили 138 жилых домов, где проживали 620 человек, в том числе 110 детей, три человека погибли.