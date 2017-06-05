Крымский парк "Патриот" построят на базе 30-й бронебашенной батареи
12:2705.06.2017
(обновлено: 12:28 05.06.2017)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Парк "Патриот" в Севастополе разместится на территории 30-й береговой батареи, защищавшей город в годы осады немецко-фашистскими войсками в 1941-1942 годах, сообщил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.
По итогам общественных слушаний в Севастополе в начале года отказались от реализации проекта парка у горы Госфорта. Тогда же представители Минобороны заявили, что парк может быть построен в другом регионе, в частности, в Кронштадте.
"В Севастополе начинается строительство филиала парка "Патриот". На прошлой неделе совместно с командующим Черноморским флотом Александром Витко и заместителем командующего войсками Южного военного округа была утверждена схема размещения объектов на первой площадке будущего парка – на 30-й береговой батарее", – сказал Овсянников на аппаратном совещании в правительстве.
Для разработки плана создания тематического парка создана рабочая группа, она должна рассмотреть все организационные и инфраструктурные вопросы реализации проекта. Первое заседание группы должно состояться уже 6 июня.
Тридцатая береговая бронебашенная батарея расположена в районе поселка Любимовка и защищала северную сторону и подходы к Севастополю. В немецкой классификации батарея называлась форт "Maxim Gorki I". Строительство уникального фортификационного сооружения началось в 1913 году и было завершено с перерывами к середине 30-х годов. На вооружении батареи находились две 305-мм двухорудийные башенные установки, дальность стрельбы снаряда, вес которого достигал почти 500 кг – более 40 км. Командовал батареей в годы осады Севастополя майор Георгий Александер. Когда к июню 1942 года немецкими тяжелыми мортирами "Карл" орудия были повреждены, артиллеристы еще неделю сражались в казематах, затем выбрались для ухода к партизанам, однако были схвачены, Александер и его боевые товарищи были расстреляны.
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Ежегодно по инициативе Парламентского Собрания Союза Беларуси и России проводятся гражданско-патриотическая кадетская смена учащихся Союзного государства "За честь Отчизны" и военно-патриотическая смена учащихся суворовских военных (нахимовского военно-морского) и кадетских училищ двух стран.
Кадетская смена "За честь Отчизны" проводится с 2007 года и финансируется из бюджета Союзного государства. В 2016 году на ее организацию было выделено 20,5 миллиона рублей.
Смена традиционно проходит в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" в Минской области Белоруссии на территории Национального парка "Нарочанский".
Главные цели смены "За честь Отчизны": популяризация кадетского движения, содействие интеллектуальному, физическому и нравственному развитию подростков, воспитание лидерских качеств и чувства преемственности поколений на основе изучения военной истории двух стран.
Участники смены – это воспитанники специализированных кадетских учебных заведений и военно-патриотических классов образовательных учреждений РФ и РБ.
В 2016 году в "Зубренок" были приглашены более 500 подростков из 21 субъекта РФ и всех областей Белоруссии, включая Минск.
На территории России с 2007 года проходит военно-патриотическая смена учащихся суворовских военных (нахимовского военно-морского) и кадетских училищ Белоруссии и России.
С 2016 года военно-патриотическая смена проходит во Всероссийском детском центре "Орленок". Ранее мероприятие проводилось на базе детского санатория в Анапе.
Участниками смены стали 382 учащихся суворовских военных и кадетских училищ двух стран. На ее организацию и проведение в 2016 году из союзного бюджета выделено 24,9 миллиона рублей.
Программа военно-патриотической смены призвана развивать активную гражданскую позицию и чувство патриотизма, готовность служить на благо своего Отечества и Союзного государства, укреплять уважительное отношение к истории братских народов.
Подросткам также предоставляется возможность расширить кругозор, развивать свой творческий потенциал. Особое внимание уделяется вопросам формирования культуры здорового образа жизни.
В этом году в рамках смены в "Орленке" впервые прошел кадетский бал. Для подготовки к нему в программу пребывания в центре включили уроки танца и бального этикета.
По традиции в рамках обеих смен проходит День Союзного государства с участием депутатов Парламентского Собрания, представителей Постоянного Комитета. Кадеты и суворовцы организуют презентации своих училищ, принимают участие в торжественном параде, концертной программе.
Представители силовых ведомств РФ и РБ оказывают содействие в организации мероприятий смен (например, выставки оружия и обмундирования), выступают перед подростками с показательными программами.
На территории НДЦ "Зубренок" и ВДЦ "Орленок" были разбиты специальные "Аллеи Союзного государства". В "Орленке" для посадки саженцев в 2016 году использовали землю, привезенную подростками из своих регионов.
"Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда было очень важно. Большинство юношей и девушек, которые приезжают на такие смены, впоследствии будут служить в силовых структурах. Очень важно, чтобы между ними зародились прочные дружеские отношения. Ведь им предстоит защищать общую Родину", - говорит глава Комиссии Парламентского Собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Валерий Гайдукевич.