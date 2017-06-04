Россия предлагает совместно совершенствовать архитектуру безопасности в АТР

СИНГАПУР, 4 июн — РИА Новости. Россия предлагает совместно совершенствовать архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и обеспечить учет озабоченностей всех стран региона, об этом заявил в воскресенье замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин, выступая на Международной конференции по вопросам безопасности в АТР "Шангри-ла диалог".

По его словам, "архитектуру безопасности необходимо привести в соответствие с реалиями и обеспечить учет озабоченностей всех государств АТР". Кроме того, добавил Фомин, в России "убеждены, что такая архитектура должна базироваться на принципах неделимости безопасности, уважения норм международного права, мирного урегулирования споров и конфликтов, невмешательства во внутренние дела государств, взаимного уважения интересов друг друга".

Замминистра также отметил, что "существующая в АТР система закрытых эксклюзивных военных альянсов не может быть универсальным инструментом, поскольку не гарантирует безопасность тех стран, которые в эти союзы не входят". Более того, продолжил он, "с учетом изменившихся со времен "холодной войны" угроз, возникает закономерный вопрос о способности таких структур эффективно реагировать на современные региональные и глобальные вызовы.

Кроме того, Фомин напомнил, что уже стартовал процесс размещения комплексов THAAD в Республике Корея. "Не могут не настораживать и звучащие в Токио идеи о наращивании собственного противоракетного потенциала", — добавил он.

В связи с этим, отметил он, "дальнейшие шаги, приближающие инфраструктуру ПРО к российским границам, несомненно, будут нами учитываться при анализе ситуации и возможных ответных действий".

В России также убеждены, что "ведущиеся в регионе под эгидой США работы по развертыванию элементов глобальной ПРО не только не позволят решить существующие проблемы на Корейском полуострове, но и, напротив, лишь усугубят их". По словам замминистра, "важно совместными усилиями не допустить развития ситуации по кризисному сценарию и перевести процесс в переговорное русло, что отвечало бы интересам безопасности всех стран региона".

Замглавы ведомства также отметил, что подобное развитие событий чревато самыми серьезными негативными последствиями для международной и региональной стратегической стабильности. "В АТР, где и так сложилась непростая ситуация в сфере безопасности, появляется новый деструктивный фактор, способный дополнительно осложнить решение ядерной и других проблем Корейского полуострова, спровоцировать в регионе гонку вооружений, в том числе ракетных", — сказал Фомин.

По его словам, "накал ситуации на Корейском полуострове вызывает обеспокоенность". У России, отметил Фомин, "также как и у других государств имеются серьезные озабоченности в отношении действий Пхеньяна, не способствующих снижению напряженности".