Россия предлагает совместно совершенствовать архитектуру безопасности в АТР

СИНГАПУР, 4 июн — РИА Новости. Россия предлагает совместно совершенствовать архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и обеспечить учет озабоченностей всех стран региона, об этом заявил в воскресенье замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин, выступая на Международной конференции по вопросам безопасности в АТР "Шангри-ла диалог".
Замминистра также отметил, что "существующая в АТР система закрытых эксклюзивных военных альянсов не может быть универсальным инструментом, поскольку не гарантирует безопасность тех стран, которые в эти союзы не входят". Более того, продолжил он, "с учетом изменившихся со времен "холодной войны" угроз, возникает закономерный вопрос о способности таких структур эффективно реагировать на современные региональные и глобальные вызовы.
Кроме того, Фомин напомнил, что уже стартовал процесс размещения комплексов THAAD в Республике Корея. "Не могут не настораживать и звучащие в Токио идеи о наращивании собственного противоракетного потенциала", — добавил он.
В связи с этим, отметил он, "дальнейшие шаги, приближающие инфраструктуру ПРО к российским границам, несомненно, будут нами учитываться при анализе ситуации и возможных ответных действий".
Замглавы ведомства также отметил, что подобное развитие событий чревато самыми серьезными негативными последствиями для международной и региональной стратегической стабильности. "В АТР, где и так сложилась непростая ситуация в сфере безопасности, появляется новый деструктивный фактор, способный дополнительно осложнить решение ядерной и других проблем Корейского полуострова, спровоцировать в регионе гонку вооружений, в том числе ракетных", — сказал Фомин.
По его словам, "накал ситуации на Корейском полуострове вызывает обеспокоенность". У России, отметил Фомин, "также как и у других государств имеются серьезные озабоченности в отношении действий Пхеньяна, не способствующих снижению напряженности".