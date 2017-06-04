Россия видит в АСЕАН партнера в обеспечении региональной безопасности

СИНГАПУР, 4 июн — РИА Новости. Россия рассматривает Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) как важного стратегического партнера в вопросах обеспечения региональной безопасности и стабильности, заявил в воскресенье замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.

"Данная позиция была зафиксирована в итоговых документах прошлогоднего саммита РФ-АСЕАН. Это же подтвердила и состоявшаяся в прошлом году неформальная встреча министров обороны России и стран-членов организации", — сказал Фомин, выступая на Международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) "Шангри-ла диалог".

По его словам, Россия "выдвинула ряд инициатив, направленных на укрепление широких коллективных начал в регионе и выработку единых для всех правил поведения" в АТР. "Рассчитываем на поддержку и реальный вклад в эту работу всех заинтересованных государств", — добавил Фомин.

Замминистра также отметил "особую роль механизма "СМОА-плюс" (Совещание министров обороны АСЕАН и партнеров — ред.) в укреплении региональной безопасности". Он напомнил, что "в прошлом году успешно прошли совместные учения, которыми завершился трехлетний цикл работы форума". Все это "доказало эффективность и востребованность "СМОА-плюс", подчеркнул Фомин.

Замглавы Минобороны РФ отметил, что "ощущается заинтересованность коллег в совместной работе по противоминной тематике с учетом актуального российского опыта разминирования в Сирии". По его словам, "существуют перспективы взаимодействия с Региональным противоминным центром АСЕАН в Камбодже".

Кроме того, Россия "уделяет значительное внимание развитию военно-морского сотрудничества со странами региона, как в многостороннем, так и в двустороннем форматах". В этом году, напомнил Фомин, "российские моряки уже побывали в Республике Корея, Филиппинах, Вьетнаме, Таиланде и Индонезии, приняли участие в военно-морском параде в Сингапуре". Одновременно "запланированы заходы кораблей еще в ряд стран АТР, в том числе в Таиланд для участия в торжественных мероприятиях по случаю 50-летия АСЕАН", сообщил замминистра.