Патрушев рассказал о снижении террористической угрозы в России

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Число преступлений террористической направленности в России за последние пять лет сократилось в десять раз, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая в пятницу.

"Исполнение решений Совета безопасности обеспечило снижение уровня террористической угрозы на территории РФ. Число преступлений террористической направленности за последние пять лет сократилось почти в 10 раз. Эти результаты особенно важны на фоне участившихся случаев проявления терроризма за рубежом, в том числе в европейских странах", — сказал Патрушев на торжественном заседании, посвященном 25-летию создания Совбеза РФ.

По его словам, Совбез в своей борьбе с терроризмом учитывает опыт негативного развития ситуации в Сирии, Йемене, Ираке, Ливии и других странах.

На заседании присутствуют министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, а также бывшие руководители и члены Совета безопасности.