Патрушев рассказал о снижении террористической угрозы в России

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Число преступлений террористической направленности в России за последние пять лет сократилось в десять раз, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая в пятницу.
По его словам, Совбез в своей борьбе с терроризмом учитывает опыт негативного развития ситуации в Сирии, Йемене, Ираке, Ливии и других странах.
На заседании присутствуют министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, а также бывшие руководители и члены Совета безопасности.