Сухпай по расписанию: пять самых экзотических полевых рационов мира

МОСКВА, 2 июня — РИА Новости, Андрей Коц. Сегодня, 2 июня, в нашей стране отмечается День здорового питания. Врачи-диетологи призывают россиян отказаться от излишеств в еде, не увлекаться гастрономическими экспериментами и всегда помнить: пища — это всего лишь еда, набор белков, жиров и углеводов. И делать из нее культ — занятие вредное и бессмысленное. Эту простую истину точно не нужно объяснять миллиону наших сограждан, проходящих службу в Вооруженных силах. Питание там всегда было расписано по-армейски четко — с подробным подсчетом калорий на каждого военнослужащего.

Меню солдатской столовой составляется таким образом, чтобы боец ни в коем случае не отравился скоропортящимся продуктом, не заработал приступ аллергии, не голодал и одновременно не уходил на дембель отъевшимся до неприличия. То же самое касается и сухих пайков, которыми военнослужащие питаются на войне, учениях, марш-бросках. В современном полевом рационе уже не встретишь "Завтрак туриста" — консервированную рыбу с перловкой, которую солдаты-срочники 1970-80 годов до сих пор вспоминают с содроганием. Нынешние российские сухпайки сочетают в себе оптимальную калорийность, долговечность, разнообразие продуктов и неплохие вкусовые качества.

Австралия

По схожим принципам организуется полевое питание в армиях большинства стран мира. Но гастрономические традиции в разных культурах серьезно отличаются друг от друга. И сухпай, который, скажем, пакистанский рядовой будет уплетать за обе щеки, японский военнослужащий и в руки не возьмет. Представляем пять самых экзотических полевых рационов с национальным колоритом.

Главная особенность австралийского CROM (Combat ration one man — боевой рацион на одного человека) — уникальность каждой упаковки. Шведским столом в солдатской столовой уже никого не удивишь, но индивидуальный подход к каждому сухпайку встречается крайне редко. Каждый военнослужащий австралийской армии при зачислении на довольствие заполняет анкету, в которой указывает, какую еду хотел бы видеть в своем боевом рационе. А выбор там богатый: барбекю из говядины, курица, тунец с вялеными томатами и базиликом, фрикадельки, спагетти с острым соусом, куриный суп-пюре, фрукты в сиропе, сыр чеддер, малина, шоколадные конфеты, шоколадный напиток, сладкий бисквит и многое-многое другое.

© AP Photo / Hiroshi Otabe Национальное австралийское блюдо Vegemite © AP Photo / Hiroshi Otabe Национальное австралийское блюдо Vegemite

Фирменная фишка CROM — паста Vegemite, национальное австралийское блюдо. Это что-то вроде тягучего джема или паштета на основе пивного сусла и различных добавок. На вкус напоминает бульон из говядины. "Веджимайт" австралийские военные намазывают буквально на все подходящие поверхности — крекеры, сухари, хлеб, булочки. Эта паста входит в каждый паек вне зависимости от личных предпочтений. Впрочем, пуститься во все гастрономические тяжкие не получится — максимальный вес суточного рациона в пластиковой упаковке не должен превышать 1,5 килограмма. В условиях интенсивного физического труда это не так уж и много.

Франция

Гастрономические предпочтения французов уже давно стали визитной карточкой их страны. Состав армейского RCIR (Ration de combat individuelle réchauffable — индивидуальный разогреваемый боевой рацион) способен вызвать черную зависть даже у завсегдатаев дорогих ресторанов. Если вы когда-нибудь увидите по телевизору мужика в камуфляже, который сидит в окопе и степенно намазывает штык-ножом паштет из оленины на крекер, будьте уверены — это француз.

Кроме того, в RCIR входят мясное ассорти, креольская свинина, кремовый пудинг, равиоли с уткой, чили с мясом, запеканка с крольчатиной, паэлья, паштет из лосося, ветчина с бобами и другие деликатесы. Все эти блюда упакованы в тонкие консервные банки, которые можно быстро нагреть в полевых условиях с помощью одноразовой горелки. Всего существует 14 разновидностей пайков для разных боевых задач и климатических условий. Именно французский сухпай считается самым ходовым в крупнейшем интернет-магазине eBay.

Сингапур

В номинации "аскетизм" уверенно побеждают Вооруженные силы Сингапура. Несмотря на то что этот город-государство является одним из богатейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе, своих военных он кормит более чем скромно. В Сингапуре есть три разновидности сухих пайков: Type M (для мусульман), Type N (для немусульман) и Type V (для вегетарианцев). Стандартный мусульманский рацион состоит всего из трех блюд: соевое молоко, сычуаньская лапша с курицей и десерт из красных бобов. Немусульманам вместо курицы в лапшу могут добавить свинину, или фарш, а вегетарианцам пасту заправляют овощным рагу. Кроме того, в каждый набор входят галеты, порошковый сок и витамины.

Хоть этот сухой паек и не может похвастать гастрономическим разнообразием, он стабильно дает военнослужащему 3500 килокалорий в сутки, что вполне достаточно для повседневной службы вне места постоянной дислокации. Плюсом являются и сравнительно небольшие габариты упаковки сухпайка — примерно 20 на 18 сантиметров.

Италия

Несмотря на то что итальянцы по своим гастрономическим "заскокам" могут дать французам сто очков форы, их армейский паек RVSC (Razione Viveri Speciali da Combattimento — особый продовольственный рацион для военнослужащих) не отличается особыми изысками. В него входят паста и суп из бобов, пельмени из говядины, макрель в оливковом масле, консервированные колбаски, фруктовый салат, фруктовое желе, сладкие и соленые крекеры, шоколад, соль, витамины в таблетках, растворимый кофе, сахар, сгущенное молоко. Всего существует семь разновидностей этих рационов, различаемых по цвету упаковки. Все вкусно, но без излишеств.

© AFP 2017 / Philipp Guelland Итальянские военные во время учений Swift Response на Юге Германии © AFP 2017 / Philipp Guelland Итальянские военные во время учений Swift Response на Юге Германии

Зато итальянские военнослужащие — единственные в Европе, кто на совершенно законных основаниях могут употреблять на учениях и "боевых" крепкое спиртное. В состав каждого суточного RVSC входит небольшая емкость с 50 граммами сорокаградусного алкогольного напитка, главным образом — коньяка. Немного, конечно, для полного счастья. Но ничто не мешает к концу недели накопить приличный запас этих "шкаликов" и как следует отметить с боевыми товарищами завершение учений.

Япония

Вопреки стереотипам о кухне Страны восходящего солнца, суши в составе сухпайков Сил самообороны Японии нет. Более того, боевые рационы Type I и Type II едва ли не скромнее сингапурских. Суточный сухпай рассчитан на трехразовое питание, а каждый прием пищи начинается с 200 граммов риса. Блюд на его основе в японских рационах превеликое множество: простой белый рис без добавок, рис с красными бобами, рис с овощами, рис с мясом, рис со специями, жареный рис, рис с зеленым горошком, рисовый суп и еще более десятка различных категорий.

На второе, как правило, идут консервированный тунец и лосось, гамбургеры, курица со специями и макрель в томатном соусе. А всевозможную экзотику — морские гребешки, салат из водорослей, мясо японского краба-стригуна и так далее — можно встретить только в офицерских столовых в пунктах постоянной дислокации, где есть подходящие для всего этого богатства морозильные камеры.