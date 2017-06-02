ВМФ задействует уникальные технологии при проектировании боевых кораблей

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. При проектировании боевых кораблей нового поколения ВМФ России планирует использовать уникальные испытательные технологии, в частности, ландшафтную аэродинамическую трубу, глубоководный и ледовый бассейны, сообщил в пятницу представитель департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

"В частности, для аэродинамических испытаний масштабированных макетов-моделей перспективных боевых кораблей будет применяться уникальная ландшафтная аэродинамическая труба (ЛАТ), разработанная "Крыловским центром". Аэродинамические испытания позволяют определить ветровую нагрузку и аэроупругую устойчивость перспективных кораблей и отдельных объектов инфраструктуры базирования флота", — сказал он.

По словам Дыгало, оценка этих параметров позволит своевременно внести необходимые изменения в конструкцию кораблей и, в дальнейшем, избежать трудоемких и затратных модификаций на более поздних этапах строительства.

"Это единственная в России установка, позволяющая моделировать пограничный слой атмосферы и при этом испытывать модели в крупном масштабе с хорошей детализацией, что значительно повышает точность определения ветровых нагрузок", — отметил он.

Как отметил Дыгало, помимо этого, модели практически всех классов перспективных боевых кораблей будут проходить испытания в самом большом в мире глубоководном бассейне "Крыловского центра". Бассейн состоит из двух частей длиной 600 и 670 метров и предназначен для проведения буксировочных и самоходных испытаний надводных и подводных моделей судов в условиях глубокой воды, а также для испытаний гребных винтов и изолированных движительных комплексов.

"В связи с началом строительства для ВМФ России боевых кораблей ледового класса, ледоколов и патрульных кораблей арктической зоны, модели перспективных и проектируемых кораблей и судов для использования в Арктике, будут проходить испытания в 100-метровом ледовом бассейне "Крыловского центра", который позволяет наиболее точно воспроизводить эксплуатационные ледовые условия", — добавил Дыгало.

По его словам, в дно бассейна вмонтированы большие обзорные иллюминаторы, позволяющие проводить наблюдение и видео- и фотосъемку снизу.

В ландшафтной аэродинамической трубе, в глубоководном и ледовом бассейне уже проводятся испытания кораблей и судов, проектируемых для ВМФ.