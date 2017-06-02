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National Interest составил перечень лучшего советского оружия

00:1202.06.2017
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© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкСтратегические бомбардировщики Ту-160 над Красной площадью во время репетиционного пролета в преддверии Парада Победы. Архивное фотоСтратегические бомбардировщики Ту-160 над Красной площадью во время репетиционного пролета в преддверии Парада Победы. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Обозреватель издания National Interest Кайл Мизоками представил список из пяти "самых продвинутых" образцов вооружений, созданных в СССР. 

Зенитные ракетные системы концерна Алмаз-Антей на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Автомат Калашникова

Перечень возглавляет самый узнаваемый автомат послевоенного периода, "наверняка убивший больше людей, чем ядерное оружие". 

Его преимуществом стало сочетание новой пули уменьшенного калибра, полностью автоматической стрельбы и прочного корпуса. Оружие оказалось легким по весу, простым в разборке и применении.

В мире было создано около 75 миллионов автоматов Калашникова, они продолжают служить армиям и негосударственным вооруженным формированиям.

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкАвтомат Калашникова АКС-74У
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Автомат Калашникова АКС-74У

Подводные лодки проекта 941 "Акула"

Самые большие в мире подлодки длиной свыше 172 метров и надводным водоизмещением около 23 тысяч тонн составляли основу советского ядерного сдерживания на море. Они были почти втрое крупнее американских субмарин класса "Лос-Анджелес" и почти на десять тонн тяжелее лодок типа "Огайо".

В передней части корабля устанавливались 20 твердотопливных баллистических ракет Р-39, каждая из которых оснащалась десятью боевыми блоками.

В СССР были построены шесть "Акул", из которых сейчас используется только одна подлодка – "Дмитрий Донской". С ее помощью проводятся испытания ракеты "Булава".

© Фото : Bellona FoundationРоссийская подводная лодка проекта 941
© Фото : Bellona Foundation
Российская подводная лодка проекта 941

Танк Т-55

Основой для машины послужил средний танк Т-54 с новыми башней, корпусом и системой подвески, а также 100-миллимитровой пушкой – "отличное сочетание огневой мощи, защищенности и мобильности".

В результате ряда модификаций был создан Т-55, способный среди прочего вести бои в условиях ядерной войны. Вплоть до появления Т-62 он оставался опорой советской армии. 

В мире, по разным данным, было выпущено от 42 до 100 тысяч танков Т-55. Дешевые и простые в обслуживании, они до сих пор остаются на вооружении в ряде стран.

© РИА Новости / Егор ЕремовПерейти в фотобанкТанк Т-55
© РИА Новости / Егор Еремов
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Танк Т-55

 

Стратегический бомбардировщик Ту-160

"Белый лебедь" стал последним стратегическим бомбардировщиком, построенным в СССР. Первый полет опытный образец совершил 18 декабря 1981 года.

Он был разработан как малозаметный самолет, способный действовать ночью и при неблагоприятных погодных условиях. Предполагалось, что Ту-160 на малой высоте сможет пробить воздушную оборону Америки.

На вооружении Ту-160 состоят  крылатые ракеты Х-55 – на каждом самолете размещается до 12 штук.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 "Николай Кузнецов"
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 "Николай Кузнецов"

Гаубица М-30

Во время Второй мировой войны буксируемая артиллерия стала опорой советской армии: она была недорогой, простой в изготовлении и эффективной.

122-миллиметровая гаубица образца 1938 года была самой распространенной в Советском Союзе. Дальность стрельбы достигала почти 12 километров, за минуту орудие могло выпустить до 6 снарядов массой 21 килограмм.

Всего было построено более 19 тысяч гаубиц М-30, в основном во время войны.

© Wikipedia122-миллиметровая гаубица образца 1938 года в Верхней Пышме
© Wikipedia
122-миллиметровая гаубица образца 1938 года в Верхней Пышме
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