National Interest составил перечень лучшего советского оружия

Стратегические бомбардировщики Ту-160 над Красной площадью во время репетиционного пролета в преддверии Парада Победы. Архивное фото

Стратегические бомбардировщики Ту-160 над Красной площадью во время репетиционного пролета в преддверии Парада Победы. Архивное фото

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Обозреватель издания National Interest Кайл Мизоками представил список из пяти "самых продвинутых" образцов вооружений, созданных в СССР.

Автомат Калашникова

Перечень возглавляет самый узнаваемый автомат послевоенного периода, "наверняка убивший больше людей, чем ядерное оружие".

Его преимуществом стало сочетание новой пули уменьшенного калибра, полностью автоматической стрельбы и прочного корпуса. Оружие оказалось легким по весу, простым в разборке и применении.

В мире было создано около 75 миллионов автоматов Калашникова, они продолжают служить армиям и негосударственным вооруженным формированиям.

Подводные лодки проекта 941 "Акула"

Самые большие в мире подлодки длиной свыше 172 метров и надводным водоизмещением около 23 тысяч тонн составляли основу советского ядерного сдерживания на море. Они были почти втрое крупнее американских субмарин класса "Лос-Анджелес" и почти на десять тонн тяжелее лодок типа "Огайо".

В передней части корабля устанавливались 20 твердотопливных баллистических ракет Р-39, каждая из которых оснащалась десятью боевыми блоками.

В СССР были построены шесть "Акул", из которых сейчас используется только одна подлодка – "Дмитрий Донской". С ее помощью проводятся испытания ракеты "Булава".

Танк Т-55

Основой для машины послужил средний танк Т-54 с новыми башней, корпусом и системой подвески, а также 100-миллимитровой пушкой – "отличное сочетание огневой мощи, защищенности и мобильности".

В результате ряда модификаций был создан Т-55, способный среди прочего вести бои в условиях ядерной войны. Вплоть до появления Т-62 он оставался опорой советской армии.

В мире, по разным данным, было выпущено от 42 до 100 тысяч танков Т-55. Дешевые и простые в обслуживании, они до сих пор остаются на вооружении в ряде стран.

Стратегический бомбардировщик Ту-160

"Белый лебедь" стал последним стратегическим бомбардировщиком, построенным в СССР. Первый полет опытный образец совершил 18 декабря 1981 года.

Он был разработан как малозаметный самолет, способный действовать ночью и при неблагоприятных погодных условиях. Предполагалось, что Ту-160 на малой высоте сможет пробить воздушную оборону Америки.

На вооружении Ту-160 состоят крылатые ракеты Х-55 – на каждом самолете размещается до 12 штук.

Гаубица М-30

Во время Второй мировой войны буксируемая артиллерия стала опорой советской армии: она была недорогой, простой в изготовлении и эффективной.

122-миллиметровая гаубица образца 1938 года была самой распространенной в Советском Союзе. Дальность стрельбы достигала почти 12 километров, за минуту орудие могло выпустить до 6 снарядов массой 21 килограмм.

Всего было построено более 19 тысяч гаубиц М-30, в основном во время войны.