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Безопасность

Вытеснить НАТО из Арктики: чем вооружат сильнейшие корабли Северного флота

09:0001.06.2017
(обновлено: 09:14 01.06.2017)
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© РИА Новости . Сайт Dover-Marina.comПерейти в фотобанкТяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий во время прохода авианосной группы Северного флота России через пролив Ла-МаншТяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий во время прохода авианосной группы Северного флота России через пролив Ла-Манш
© РИА Новости . Сайт Dover-Marina.com
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Караван судов на трассе Северного морского пути
© РИА Новости / А. Соломонов
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Король Севера: российский флот стал ведущей силой в Арктике
МОСКВА, 1 июня — РИА Новости, Андрей Коц. В четверг, 1 июня, свой профессиональный праздник отмечают моряки-североморцы. В этот день 84 года назад была сформирована Северная флотилия, которая позже была преобразована в Северный флот, самый молодой в составе отечественных Вооруженных сил. Несмотря на свой относительно юный возраст, это военно-морское объединение и сегодня остается мощнейшим в стране. В условиях начала международной гонки за обладание природными ресурсами Арктики и наращивания военного присутствия НАТО на западных границах России Северный флот становится одним из ключевых инструментов обеспечения безопасности и экономических интересов России. В ближайшие годы Министерство обороны планирует очистить этот инструмент от "ржавчины" и провести модернизацию его самых крупных кораблей.

Вопрос цены

Танки Армата. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Больше "Армат", меньше кораблей: подробности новой госпрограммы вооружений
В рамках текущей Госпрограммы вооружений (ГПВ) на 2011-2020 годы Северный флот получил три подводные лодки — две атомные ("Юрий Долгорукий" проекта "Борей" и "Северодвинск" проекта "Ясень") и одну дизельную ("Санкт-Петербург" проекта "Лада"), а также средний разведывательный корабль "Юрий Иванов" проекта 18280. До конца 2017 года в эксплуатацию должны быть сданы многоцелевой фрегат дальней морской зоны "Адмирал Горшков" проекта 22350 и большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711. До 2020 года планируется передать флоту еще ряд новинок различного назначения. Однако надводных кораблей первого ранга (авианосцев, крейсеров, тяжелых эсминцев и других) среди них, скорее всего, не будет.

Министерство обороны неоднократно озвучивало планы строительства таких кораблей. В частности, много говорилось о перспективном проекте атомного авианосца "Шторм", который пришел бы на смену видавшему виды тяжелому авианесущему крейсеру (ТАКР) "Адмирал Кузнецов". Однако в ближайшем будущем он точно не появится: замминистра обороны Юрий Борисов сообщал, что контракт на строительство "Шторма" будет подписан только к концу 2025 года.

© Фото : Artem TkachenkoМакет эсминца "Лидер" на выставке "Армия 2015"
© Фото : Artem Tkachenko
Макет эсминца "Лидер" на выставке "Армия 2015"

Схожая ситуация и с тяжелыми атомными эсминцами проекта "Лидер". Эти корабли должны были стать универсальными "ударниками" в российских флотах и заменить собой ракетные крейсера, эскадренные миноносцы и противолодочные корабли. Строительство первого должно было начаться в 2018 году, однако, как сообщила в конце мая газета "Ведомости" со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве, проект "Лидер" было решено "сдвинуть вправо" — за рамки ГПВ-2025. Причина та же, что и со "Штормом" — сложность и дороговизна.

"Вторая молодость"

Тем не менее Северный флот не останется без современных крупных надводных кораблей. Уже в 2017 году планируется начать ремонт и модернизацию ТАКР "Адмирал Кузнецов". Опыт его боевого применения в Восточном Средиземноморье выявил ряд недостатков, связанных с работой энергетической установки, механизмов аэрофинишеров и прочего. Кроме того, на корабле планируется заменить радиоэлектронное и радиолокационное вооружение, а также авиационный навигационный комплекс.

Российский авианосец Адмирал Кузнецов. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
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Ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" начнется в 2017 году
"Адмирал Кузнецов" — достаточно специфический авианосец, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Его авиакрыло состоит только из истребителей, что определяет роль корабля исключительно как оборонительную. На нем никогда не будет самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, радиоэлектронной борьбы и прочих, необходимых для проведения полноценных экспедиционных ударных операций. Вдобавок на "Кузнецове" установлен комплекс противокорабельных ракет "Гранит". Зачем он этому кораблю нужен — непонятно. В рамках модернизации, на мой взгляд, нужно ударное вооружение с авианосца демонтировать, как это сделали китайцы со своими первыми авианосцами — кораблями, по сути, того же проекта, что и "Адмирал Кузнецов". А за счет освободившихся объемов — увеличить возимый запас топлива и боеприпасов авиакрыла. Еще раз: "Кузнецов" никогда не станет ударным авианосцем, поэтому эти задачи нужно с него снять".

Еще одним кандидатом на вторую молодость станет флагман Северного флота, тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) проекта "Орлан" — "Петр Великий". Он был спущен на воду в 1988 году и уже успел порядком устареть. Ожидается, что масштабную модернизацию этого гиганта начнут до 2020 года, как только в состав флота вернется его "одноклассник" "Адмирал Нахимов", который находится в ремонте с 1999 года (фактически работать над ним начали только в 2013 году).

© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкТяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"

"Как и на "Нахимове", на "Петре Великом" необходимо установить универсальные корабельные стрелковые комплексы (УКСК), которые можно снаряжать и крылатыми ракетами большой дальности (например, "Калибрами"), и противокорабельным вооружением. Основной задачей "Орланов" всегда была борьба с авианосными ударными группами противника. Однако его тяжелые (более 5 тонн) ракеты "Гранит" уже устарели. С моей точки зрения, воевать с авианосцами должны подводные лодки, а "Петра Великого" необходимо превратить в носитель дальнобойного высокоточного оружия для уничтожения наземных целей. Таким образом, этот крейсер станет эффективным неядерным средством стратегического сдерживания", — полагает Виктор Мураховский.

Фрегат проекта 22350 Адмирал Горшков. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Ярвинен
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Новейший фрегат "Адмирал Горшков" войдет в состав ВМФ в ноябре
По словам Виктора Мураховского, на сегодняшний день нужно полностью сконцентрироваться на поддержании технической исправности кораблей и на их модернизации, а не гнаться за дорогостоящими и сложными проектами. Он подчеркнул, что провести ремонт "Адмирала Кузнецова" и "Петра Великого" вполне реально за три-четыре года. Что касается новых кораблей, то, по мнению эксперта, нужно сосредоточиться на строительстве фрегатов проекта 22350 — шести единиц Северному флоту на первое время будет достаточно. Эти фрегаты получат современное противокорабельное и противолодочное вооружение, новые зенитно-ракетные комплексы "Полимент-Редут" и самое свежее радиолокационное оборудование.

Поддержка с берега

Рассуждать о боеспособности флота, основываясь исключительно на сильных и слабых сторонах его корабельного состава, было бы неправильно. Северный флот поддерживает мощная общевойсковая группировка, прикрывающая значительную часть наших территориальных вод. Об этом 24 мая говорил министр обороны Сергей Шойгу, подчеркнув, что береговые войска трех флотов — Северного, Балтийского и Черноморского — перешли на организационную структуру армейских корпусов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета Федерации РФ. 24 мая 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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На трех российских флотах сформировано четыре армейских корпуса
"СФ сегодня нельзя назвать просто флотом, — пояснил Виктор Мураховский. — По своему функционалу он больше соответствует оперативно-стратегическому командованию или военному округу. В его состав вошли общевойсковые ракетные и артиллерийские соединения, мотострелковая бригада, дивизия ПВО и прочие "сухопутные" структуры. В зоне ответственности этой более чем серьезной группировки — весь Арктический регион за исключением его восточной части. Сегодня Северный флот, по сути, отодвигает возможные рубежи пуска крылатых ракет противника по территории России на несколько сотен километров от наших северных границ. Выполняются и другие задачи: обеспечение развертывания стратегических подводных ракетоносцев, контроль побережья и районов, прилегающих к Скандинавскому полуострову, защита экономических интересов государства в своей зоне ответственности. Без поддержки с берега решить эти вопросы было бы гораздо сложнее".

© РИА Новости / Минобороны РФПерейти в фотобанкРоссийская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Минобороны РФ
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Российская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа

На вооружение береговых войск Северного флота продолжают поступать противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", зенитно-ракетные системы С-400, современные средства радиоэлектронной и гидроакустической разведки. Кроме того, военные продолжают восстанавливать в Арктике старые советские военные базы и строить новые, в том числе знаменитый "Арктический трилистник" на Земле Франца-Иосифа. Всего в регионе планируется ввести в строй 13 аэродромов, с которых морская авиация сможет поддержать корабли флота огнем в случае потенциального вооруженного конфликта.

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