В Комсомольске-на-Амуре прошли двухдневные антитеррористические учения

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Антитеррористические учения, в которых принимали участие представители различных силовых структур и ведомств, прошли в Комсомольске-на-Амуре, сообщает в среду оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в Хабаровском крае.

"С 29 по 30 мая в городе Комсомольске-на-Амуре прошло плановое антитеррористическое учение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учения отрабатывались мероприятия, направленные на пресечение террористического акта и минимизацию его последствий.

Всего в учениях были задействованы более тысячи человек: специалисты ФСБ, МВД и МЧС, Управления на транспорте МВД России по ДФО, войска Национальной гвардии, а также представители правительства края и администрации Комсомольска-на-Амуре.