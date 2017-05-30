В Дагестане прошла внезапная проверка подразделений антитеррора ЮВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Внезапная проверка подразделений антитеррора Южного военного округа проведена в Дагестане, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Сегодня по тревоге были подняты подразделения антитеррора мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в республике Дагестан. В мероприятиях внезапной проверки задействовано около 100 военнослужащих и пять единиц боевой техники", — пояснил Астафьев.

Он добавил, что военные отработали действия по блокированию условного противника, проникшего в военные городки в Буйнакске и поселке Герей-Авлак с целью захвата склада боеприпасов и парка боевых машин.

"Для усиления группы антитеррора к учениям привлечены бронеавтомобили ГАЗ-2330 "Тигр", экипажи которых создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих. Личный состав из стрелкового оружия подавил огневые точки "террористов" в захваченных зданиях. В ходе учения военные медики оказали первую медицинскую помощь военнослужащим, условно получившим ранения", — уточнил Астафьев.

По словам Астафьева, подразделения антитеррора успешно справились с поставленными задачами, продемонстрировав оперативность и слаженность. Практика внезапных проверок, позволяющая оценить реальную подготовленность военных в соединении, будет продолжена.