США
27.0527 мая13:14МСК
USD56.76+0.69
EUR63.67+0.66
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

В Минобороны сообщили сроки окончания земляных работ на ж/д в обход Украины

12:5327.05.2017
(обновлено: 12:56 27.05.2017)
12610
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВоеннослужащие железнодорожных войск ведут строительные работы. Архивное фотоВоеннослужащие железнодорожных войск ведут строительные работы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

КОЛЕСНИКОВКА, (Воронежская область), 27 мая — РИА Новости. Железнодорожные войска России ведут строительство железной дороги в обход Украины на участке Журавка-Миллерово в соответствии с графиком, к настоящему времени ими выполнено 97 процентов земляных работ, общим объемом 9,6 млн кубических метров, на земляное полотно уложено 120 километров рельсошпальной решетки, сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ генерал Армии Дмитрий Булгаков.

На строительстве железной дороги. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Укладка рельс на железной дороге в обход Украины завершится 1 августа
"К настоящему времени выполнено 97 процентов земляных работ общим объемом 9,6 млн кубических метров. Оставшиеся работы в объеме около 100 кубических метров будут завершены в июне", — сказал замглавы военного ведомства по прибытии в Воронежскую область с рабочей поездкой для контроля хода строительства железнодорожной ветки.

По его словам, сейчас продолжаются работы по укладке верхнего строения пути общим объемом 177,2 км. На сегодняшний день произведена укладка рельсошпальной решетки, протяженностью около 120 км. Все работы ведутся в соответствии с планом.

Булгаков информировал, что к выполнению задач по строительству железной дороги в обход Украины привлечены пять отдельных железнодорожных батальонов механизации и три отдельных путевых железнодорожных батальона. "В целом группировка насчитывает более 1 тысяч человек и свыше пятисот единиц автомобильной, инженерной и специальной техники", — уточнил замминистра обороны.

Он также сообщил, что в ходе рабочей поездки проведет совещание штаба строительства с участием вице-президента ОАО "РЖД" Олега Тони, заместителя генерального директора АО "РЖДстрой" Сергея Бачурина, начальника центральной дирекции по ремонту пути — филиала ОАО "РДЖ" Владимира Антонца и других должностных лиц.

Комментировать
+
Безопасность
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
fedorov1410
Народ Украины уже руки потирает,это сколько металла смогут сдать, вот уж погуляют.
13:06
27.05.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена