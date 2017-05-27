В Минобороны сообщили сроки окончания земляных работ на ж/д в обход Украины

КОЛЕСНИКОВКА, (Воронежская область), 27 мая — РИА Новости. Железнодорожные войска России ведут строительство железной дороги в обход Украины на участке Журавка-Миллерово в соответствии с графиком, к настоящему времени ими выполнено 97 процентов земляных работ, общим объемом 9,6 млн кубических метров, на земляное полотно уложено 120 километров рельсошпальной решетки, сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ генерал Армии Дмитрий Булгаков.

"К настоящему времени выполнено 97 процентов земляных работ общим объемом 9,6 млн кубических метров. Оставшиеся работы в объеме около 100 кубических метров будут завершены в июне", — сказал замглавы военного ведомства по прибытии в Воронежскую область с рабочей поездкой для контроля хода строительства железнодорожной ветки.

По его словам, сейчас продолжаются работы по укладке верхнего строения пути общим объемом 177,2 км. На сегодняшний день произведена укладка рельсошпальной решетки, протяженностью около 120 км. Все работы ведутся в соответствии с планом.

Булгаков информировал, что к выполнению задач по строительству железной дороги в обход Украины привлечены пять отдельных железнодорожных батальонов механизации и три отдельных путевых железнодорожных батальона. "В целом группировка насчитывает более 1 тысяч человек и свыше пятисот единиц автомобильной, инженерной и специальной техники", — уточнил замминистра обороны.

Он также сообщил, что в ходе рабочей поездки проведет совещание штаба строительства с участием вице-президента ОАО "РЖД" Олега Тони, заместителя генерального директора АО "РЖДстрой" Сергея Бачурина, начальника центральной дирекции по ремонту пути — филиала ОАО "РДЖ" Владимира Антонца и других должностных лиц.