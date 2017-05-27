В Дагестане и Астрахани проходят учения Каспийской флотилии

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Более 20 боевых надводных кораблей Каспийской флотилии и около 500 военных проводят учения в Дагестане и Астрахани, в ходе которых отрабатывают действия по приведению корабля к бою и походу, применению вооружения и технических средств, заявил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

"В пунктах базирования порт Махачкала (Дагестан) и затон "Золотой" (Астрахань) экипажи кораблей Каспийской флотилии проводят корабельные учения различной направленности, в ходе которых отрабатывают действия по приведению корабля к бою и походу, применению вооружения и технических средств", — сказал он.

По словам Астафьева, одно из таких учений — учение по оставлению корабля экипажем. По его замыслу корабль получил повреждения, в связи с чем командиром принято решение об оставлении корабля личным составом.

"Также проводятся учения по противовоздушной обороне корабля, на которых отрабатываются нормативы по обнаружению, захвату воздушной цели, подготовке и проведению стрельбы из зенитно-артиллерийского комплекса и других средств противовоздушной обороны корабля", — добавил начальник пресс-службы ЮВО.