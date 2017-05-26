В Поморье отпразднуют 75-летний юбилей Соловецкой школы юнг

АРХАНГЕЛЬСК, 26 мая — РИА Новости. Празднование 75-летия со дня создания Соловецкой школы юнг пройдет в конце июля в Архангельской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства области.

"Соловецкая школа юнг ВМФ была создана 25 мая 1942 года, однако основные мероприятия юбилея пройдут в Архангельской области 25-30 июля. На них планируют приехать около 30 ветеранов-юнг из разных регионов. За три года Великой Отечественной войны легендарная школа выпустила 4111 специалистов — радистов, мотористов, рулевых, электриков, боцманов. Более 150 юнг школы были награждены боевыми орденами и медалям", — сказал собеседник агентства.

В дни праздника юнги "огненных сороковых" посетят Соловецкие острова, где состоится торжественный митинг у памятника "Соловецкая школа юнг", посетят местоасположение школы в поселке Савватьево, примут участие в ритуале спуска венков в море в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, встретятся с участниками Летней школы юнг.

"Основные мероприятия празднования 75-летия создания Соловецкой школы юнг пройдут 28-30 июля в Архангельске и Северодвинске. Он будут приурочены к Дню Военно-Морского Флота. Юнги-ветераны будут участвовать в торжествах в рамках Дня ВМФ, посетят Северный морской музей, станут гостями концерта духовых оркестров фестиваля "Дирекцион — Норд". Жители и гости Архангельска смогут познакомиться с историей школы на уличной фотовыставке "Сыны Отечества!".

Кроме того, в рамках юбилея стартует акция "Сыны Отечества!", которая включает проведение фотовыставок, посвященных соловецким юнгам, презентацию книги "История Соловецкой школы юнг". В честь знаковой даты на Соловки, а затем и в Архангельск планируется заход учебного парусного судна "Юный Балтиец" Морского технического колледжа имени адмирала Дмитрия Сенявина. В дни торжеств парусник будет открыт для посещений.

В пресс-службе добавили, что в честь 75-летия создания школы в Архангельске 25 мая уже прошло торжественное мероприятие у памятника ее основателю — Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Кузнецову.

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