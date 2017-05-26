В Средиземноморье начались учения ВМФ России

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Средиземном море в рамках учений корабли Черноморского флота России провели встречный морской бой, сообщил журналистам в пятницу представитель ЧФ РФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

По его словам, в Средиземном море под общим руководством замкомандующего ЧФ Валерия Куликова продолжается плановое зачетное тактическое учение дивизии надводных кораблей ЧФ с силами постоянного соединения ВМФ в дальней морской зоне.

"После проведения на первых этапах конвойной операции, тренировок по организации коллективной защиты от средств воздушного нападения противника, противолодочной и противодиверсионной обороны, пять боевых кораблей в составе двух группировок провели встречный морской бой и учение по радиационной, химической и биологической защите кораблей", — сказал Трухачев.

Учения продлятся до 27 мая.