Руденя: вопросы обеспечения безопасности приоритетны для Тверской области

ТВЕРЬ, 25 мая — РИА Новости. Вопросы обеспечения общественной безопасности, в том числе противодействие нелегальной миграции в Тверской области являются приоритетными для региональной власти, сообщил РИА Новости губернатор области Игорь Руденя.

В Завидово в четверг завершилась VIII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности с участием секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

"Тверская область вносит вклад в обеспечение безопасности на территории страны через противодействие нелегальной миграции и другим незаконным процессам. В регионе усилено регулирование в сфере миграционной политики. В прошлом году введены ограничения на труд мигрантов по 22 видам деятельности, повышена цена трудового патента. В итоге в первом квартале 2017 года число трудовых мигрантов снизилось на 21%", — сказал Руденя, комментируя итоги встречи в Завидово.

Руденя добавил, что в регионе внедряется программа "Безопасный город", которая направлена, в том числе, на обеспечение информационную безопасности, профилактику и борьбу с терроризмом.

"Напомню, что предложения Тверской области по ужесточению миграционной политики были поддержаны на самом высоком уровне во время встречи с представителями Совета законодателей в Санкт-Петербурге в конце апреля. Речь шла, в том числе, об установлении ответственности за фиктивную постановку на учет трудовых мигрантов", — добавил Руденя.

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