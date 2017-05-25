Запущенный с Плесецка военный спутник принят на управление средствами ВКС

КОСМОДРОМ ПЛЕСЕЦК (Архангельская область), 25 мая – РИА Новости. Запущенный в четверг с космодрома Плесецк военный спутник успешно принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил России, сообщили в Минобороны РФ.

"Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил", — пояснили в министерстве.

В военном ведомстве подчеркнули, что со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют нормально.

"После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2518", — добавили в Минобороны.