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Безопасность

Всем "Пуккыксон": на что способна новая ракета КНДР

20:2522.05.2017
(обновлено: 20:26 22.05.2017)
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© AP Photo / Korean Central News AgencyПуск ракеты Пуккыксон-2 в Северной КорееПуск ракеты Пуккыксон-2 в Северной Корее
© AP Photo / Korean Central News Agency

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в поместь Мар-а-Лаго в Палм-Бич. 6 апреля 2017
© AP Photo / Alex Brandon
Эксперт: у Китая есть "аргумент", к которому Пхеньян может прислушаться
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Южнокорейским экспертам удалось установить тип ракеты, которую 21 мая испытали военные КНДР. Об этом сообщает информационное агентство Рёнхап со ссылкой на источники в оборонном ведомстве Республики Корея. По мнению специалистов, КНДР запустила в акваторию Японского моря баллистическую твердотопливную ракету средней дальности "Пуккыксон-2". На Западе она известна под обозначением KN-15. По данным южнокорейских военных, боеприпас не был межконтинентальным — дальность его полета составила около 500 километров, а максимальная высота — около 550 километров.

— Мы считаем, что ракета упала в 700 километрах от полуострова Ога в префектуре Акита и в 400 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, — заявила в воскресенье министр обороны Японии Томоми Инада, подчеркнув, что место падения находится за пределами японской экономической зоны.

Участившиеся испытания северокорейских баллистических ракет вызвали на Западе крайне негативную реакцию. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон потребовал прекратить дальнейшие ракетные пуски. Свой протест выразили власти Южной Кореи и Японии, а также ряд стран НАТО. Впрочем, ряд экспертов считает, что после воскресных испытаний власти КНДР могут взять тайм-аут.

"Холодный старт"

Пуск ракеты Пуккыксон-2 в Северной Корее. Архивное фото
© AP Photo / KRT
Телевидение КНДР показало кадры пуска ракеты
Как пояснили журналистам в южнокорейском комитете начальников штабов, пуск ракеты "Пуккыксон-2" был осуществлен с полигона в провинции Пхёнан-Намдо, расположенной к северу от Пхеньяна. По некоторым данным, аналогичный боеприпас КНДР испытала 12 февраля. Оба пуска Пхеньян признал успешными. В понедельник днем информационные агентства распространили видео воскресных испытаний. Как считают специалисты, продемонстрированные кадры говорят о том, что ракета абсолютно готова к войсковой эксплуатации.

"Пуск ракеты проводился с помощью так называемого холодного старта, — рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким. — Боеприпас из пускового контейнера выбросило специальным вышибным зарядом, и лишь после этого включились маршевые двигатели. Такая схема экономит запас топлива на борту ракеты, а газовая струя от двигателей не повреждает контейнер. Холодный старт считается современной и достаточно сложной для освоения технологией. Еще одно ноу-хау этого пуска — прямая трансляция изображения с установленных на ракете камер на командный пункт. Очевидно, ракетная программа КНДР сделала серьезный рывок. Можно говорить о том, что испытания системы "Пуккыксон-2" успешно завершены. Об этом свидетельствуют и два распоряжения Ким Чен Ына, которые он отдал по результатам пуска: принять ракету на вооружение и начать ее серийное производство. Могу предположить, что в ближайшее время испытательных пусков не будет. По крайней мере, ракет этой системы".

© AFP 2017 / KCNAСеверокорейский лидер Ким Чен Ын во время пуска ракеты "Пуккыксон-2"
© AFP 2017 / KCNA
Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время пуска ракеты "Пуккыксон-2"

По мнению Евгения Кима, КНДР намеренно форсировала свою ракетную программу, чтобы обладать весомыми козырями в любом противостоянии с Южной Кореей и США. Одно дело — экспериментальная ракета с "болванкой" вместо боевой части и недостаточно испытанными двигателями. Другое — готовое серийное изделие, которое можно в любой момент отправить в массовое производство и начать поставлять в войска. Эксперт полагает, что руководство КНДР, реально обладая таким оружием, почувствует себя в относительной безопасности и не будет нагнетать напряженность в одностороннем порядке. К тому же в этом кровно заинтересован сильнейший игрок Азиатско-Тихоокеанского региона — Китай.

Замкнутый круг

Флаг КНДР. Архивное фото
© Flickr / (stephan)
Сто дней на уговоры: Китай попросил у США отсрочку для воздействия на КНДР
В понедельник японская газета "Асахи" обнародовала ранее неизвестные подробности апрельского визита председателя КНР в США. Издание сообщает, что Си Цзиньпин попросил у Дональда Трампа 100-дневной отсрочки для экономического воздействия на Северную Корею. Президент США, напомним, потребовал более жестких мер в отношении КНДР, 90% оборота внешней торговли которой занимает Китай. В противном случае США пригрозили ввести санкции в отношении китайских предприятий и финансовых институтов, которые работают с Пхеньяном.

"Полагаю, эту информацию неслучайно обнародовали сегодня, — рассказал РИА Новости Евгений Ким. — В ближайшее время между Китаем и "северянами" пройдет очень серьезный разговор. КНР будет, с одной стороны, требовать от соседа вести себя сдержанно, с другой — попытается урезонить США. Китай еще в марте предложил американцам компромиссный вариант: Пхеньян сворачивает ядерные и ракетные испытания, а США прекращают проводить на границах Северной Кореи военные учения вместе со своими союзниками. Тогда, напомним, американцы от подобной инициативы отказались. Более того, авианосец "Карл Уинсон" до сих пор находится в регионе. Еще один авианосец "Рональд Рейган", как сообщалось, идет в сторону Корейского полуострова. Это не может не вызывать беспокойства в Пхеньяне. Насколько я знаю, в августе должны пройти крупнейшие военно-морские маневры США, Японии и Южной Кореи. Так вот, одна из задач китайской дипломатии на текущий момент — добиться отмены этих учений".

© Фото : U.S. NavyАвианосец ВМС США Карл Винсон в сопровождении эсминцев морских сил самообороны Японии. 26 апреля 2017
© Фото : U.S. Navy
Авианосец ВМС США Карл Винсон в сопровождении эсминцев морских сил самообороны Японии. 26 апреля 2017

Эксперт подчеркнул, что в противном случае напряженная обстановка в регионе продолжит идти по замкнутому кругу. Северная Корея опасается роста военного присутствия США, поэтому демонстрирует на весь мир возможности своего арсенала. США и их союзники видят в ракетных пусках КНДР угрозу для себя, поэтому продолжают перебрасывать к Корейскому полуострову дополнительные силы. Евгений Ким считает, что на односторонние уступки никто не пойдет: власти КНДР должны показать своему народу, что они не боятся внешней агрессии, а США не отступятся, чтобы не потерять лицо и влияние в мире.

"Определенные условия"

Российская сторона, в свою очередь, призвала обе стороны к сдержанности. Как сообщил журналистам в понедельник замглавы российского МИДа Сергей Рябков, ракетные испытания КНДР не способствуют решению задачи денуклеаризации региона.

"Но, с другой стороны, не могу не призвать наших коллег в Вашингтоне и в столицах союзных с США государств Северо-Восточной Азии проявлять максимальную сдержанность, не заниматься расширением учебно-тренировочных мероприятий и развертываний современных систем вооружений в ответ на действия Пхеньяна, — подчеркнул Рябков. — Потому что такого рода контрмеры в кавычках не что иное, как раскручивание спирали эскалации, против чего мы выступаем".

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил в беседе со специальным представителем президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина — Хон Сок Хёном — о готовности добиваться мира на Корейском полуострове путем достижения договоренности с КНДР при соблюдении "определенных условий", но не намерен "вести переговоры ради переговоров". Каких конкретно шагов США ожидает от КНДР, Трамп не уточнил.

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