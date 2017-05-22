В Москве прошли российско-индонезийские консультации по безопасности

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российско-индонезийские консультации по вопросам безопасности прошли в Москве, их провели секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов в области политики и безопасности. Так, признана возрастающей роль двустороннего взаимодействия в борьбе с международным терроризмом, в том числе путем обмена информацией и регулярного проведения мероприятий, направленных на наращивание взаимного потенциала", — говорится в сообщении.

"Подчеркнута необходимость углубления кооперации в рамках глобальных и региональных организаций, а также важность объединения усилий в борьбе с транснациональной преступностью, отмыванием денег, незаконным оборотом наркотиков, киберпреступностью и другими современными вызовами", — отмечается в сообщении.

В консультациях приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств двух стран.

Консультации прошли в преддверии предстоящей 23-25 мая в Твери под эгидой Совбеза РФ восьмой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.