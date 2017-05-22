В авиачасть Восточного военного округа поступила партия новых Су-34

ХАБАРОВСК, 22 мая – РИА Новости. Партия многофункциональных истребителей —бомбардировщиков Су-34, переданных компанией "Сухой" Министерству обороны в понедельник, поступила в авиачасть Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае, сообщает округ.

В понедельник Минобороны передали первую партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках выполнения гособоронзаказа 2017 года. Самолеты произведены на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова.

"Несколько новых Су-34 совершили перелет свыше 3,5 тысячи километров из Новосибирска до аэродрома постоянного базирования, с дозаправкой на военном аэродроме "Домна" в Забайкальском крае. Уже в ближайшее время самолеты будут задействованы в летно-тактических учениях бомбардировочной авиачасти ВВО, которые пройдут в рамках летнего периода обучения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что первые Су-34 начали поступать на вооружение авиачасти округа в Хабаровском крае в июне 2016 года.

Самолет Су-34 был создан для поражения как наземных, так и водных объектов противника. Кроме того, он способен поражать движущиеся цели даже малого размера. Что касается воздушных целей, то самолет имеет возможность уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях.

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов ранее говорил, что Су-34 "зарекомендовал себя с самой лучшей стороны в сирийском конфликте, имеет огромный модернизационный потенциал и является самолетом практически нового поколения". Фронтовой бомбардировщик может поднять в воздух до восьми тонн боевой нагрузки. Он развивает скорость до 1,9 тысячи километров в час. Дальность полета Су-34 составляет до 4 тысяч километров.