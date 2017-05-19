Росгвардия планирует готовить специалистов по мониторингу соцсетей

САРАТОВ, 19 мая — РИА Новости. Росгвардия планирует готовить в военных вузах специалистов по мониторингу социальных сетей и других сегментов интернета для противодействию экстремизму и терроризму, сообщил на брифинге первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.

"Мы сегодня видим очень серьезную угрозу со стороны деструктивных сил, прежде всего тех сил, которые проповедуют радикальные взгляды, при определенных условиях перетекают в экстремистскую, террористическую направленность, и для того, чтобы предупреждать эти действия, мы должны их предугадывать. Объектом этой деятельности являются IT-технологии, в том числе соцсети. И мы хотим найти возможность, чтобы на определенном этапе противодействовать этим угрозам, чтобы на определенном этапе можно было их пресечь. Такие специалисты, занимающемся мониторингом угроз, я считаю, для нас являются дефицитными, поэтому мы хотим эту деятельность совершенствовать", — сказал Меликов.

По его словам, для обучения таких специалистов уже есть база — в Пермском военном институте есть подобные учебные группы.

"Однако это вне рамок оперативно-розыскной деятельности и вне информационного противоборства — это задачи других ведомств. А вот мониторить ситуацию и пытаться ей противостоять — безусловно", — подчеркнул Меликов.