Патрушев рассказал о работе над стратегическим прогнозом России

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете" заявил, что в ближайшее время планируется разработать стратегический прогноз России.

"В ближайшее время планируется разработать Стратегический прогноз России, Основы государственной политики России в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года, Основы государственной политики в области промышленной безопасности на период до 2025 года и другие документы", — сказал он.

Патрушев отметил, что отдельное внимание уделяется вопросам экологического оздоровления территорий, стимулированию технологического переоснащения производств, снижению вредных выбросов, максимальной переработке отходов.

"Всю проблематику, рассматриваемую Советом безопасности, перечислить, согласитесь, сложно. Его работа строится в зависимости от обстановки в области международной и региональной безопасности", — подчеркнул он.