Патрушев рассказал о работе над стратегическим прогнозом России

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете" заявил, что в ближайшее время планируется разработать стратегический прогноз России.
Патрушев отметил, что отдельное внимание уделяется вопросам экологического оздоровления территорий, стимулированию технологического переоснащения производств, снижению вредных выбросов, максимальной переработке отходов.
"Всю проблематику, рассматриваемую Советом безопасности, перечислить, согласитесь, сложно. Его работа строится в зависимости от обстановки в области международной и региональной безопасности", — подчеркнул он.