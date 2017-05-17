Под Москвой по тревоге подняли ракетный полк С-400 "Триумф"
11:2417.05.2017
(обновлено: 11:26 17.05.2017)
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ЗВЕНИГОРОД (Московская область), 17 мая — РИА Новости. Зенитный ракетный полк, вооруженный системами С-400 "Триумф", был поднят по тревоге под Москвой и в ходе тренировки совершил условные пуски ракет, сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.
"Подразделения зенитного ракетного полка были подняты по тревоге. Экипажи систем С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" совершили марш к месту выполнения учебной боевой задачи", — рассказали в российском военном ведомстве.
После совершения условных пусков колонна "Панцирей" и систем С-400 отправилась в новый позиционный район, по пути отразив атаку диверсионной группы.
© ИнфографикаПерейти в фотобанкМобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»