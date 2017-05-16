Прецедент "Старка": 30 лет назад в корабль ВМС США впервые попали ракетой

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Тридцать лет назад, 17 мая 1987 года, иракский истребитель Mirage F1 по ошибке атаковал американский фрегат USS Stark двумя ракетами "Экзосет". В результате авиаудара погибли 37 военных моряков, еще 21 получил ранения. Это был первый и единственный случай успешного боевого применения противокорабельной ракеты (ПКР) против корабля ВМС США. Прецедент в очередной раз доказал, что подобное оружие может представлять серьезную угрозу даже для самого мощного флота. Ранее в этом убедились и некоторые ближайшие союзники США.

Над ватерлинией

Инцидент с фрегатом "Старк" произошел в Персидском заливе во время Ирано-иракской войны. К тому моменту обе стороны конфликта, начавшегося в 1980 году, уже понесли серьезные человеческие и материальные потери. Особенно остро сказывалась на боеспособности их сухопутных войск нехватка топлива, исключавшая возможность любого крупного наступления. Отчасти этот дефицит поддерживался искусственно — в 1984 году Иран и Ирак объявили друг другу так называемую "танкерную войну" и стали атаковать в Персидском заливе танкеры третьих стран, перевозившие нефть противника. В результате судоходство в регионе было подвергнуто большому риску.

В 1987 году ВМС США начали операцию Earnest Will по сопровождению кувейтских танкеров через Персидский залив. Часть американских военных кораблей осуществляла патрулирование акватории. Один из них — ракетный фрегат "Старк" — утром 17 мая вышел из порта Манама в Бахрейне. Он двигался вдоль побережья Саудовской Аравии на северо-восток и к полудню приблизился к району, объявленному правительством Ирака зоной боевых действий. Любое судно, попавшее в него, иракские военные рассматривали как законную цель.

© Меркатор Карта Персидского залива © Меркатор Карта Персидского залива

В 20:00 по местному времени самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) E-3 ВВС Саудовской Аравии засек взлет истребителя Mirage F1 с авиабазы в Ираке. Набрав высоту, "Мираж" сразу же повернул в сторону побережья. 10 минут спустя командир фрегата "Старк" Гленн Бриндел получил доклад вахтенного офицера, который сообщил, что боевой самолет дружественной страны движется на юго-восток на расстоянии 200 миль (320 километров) от корабля.

В течение часа истребитель шел прямым курсом на "Старк", постепенно увеличивая скорость. В 21:05 на корабле засекли сигналы поисковой работы РЛС "Миража", пытавшейся "нащупать" цель. Истребитель к тому времени подошел уже на 27 миль. "Старк" неоднократно пытался связаться с самолетом на частоте для переговоров в международных водах, но пилот на запросы не отвечал. В 21:09 на "Старке" была объявлена боевая тревога, а в 21:10 пост радиоразведки зафиксировал "захват" корабля системой наведения ракет истребителя. Сразу после этого "Мираж" резко повернул влево и ушел на обратный курс с набором скорости. А секунды спустя в борт "Старка" ударила первая противокорабельная ракета "Экзосет".

Боеприпас пробил левый борт выше ватерлинии, в районе второй палубы, и застрял во внутренних помещениях корабля, так и не взорвавшись. Но через 15 секунд по "Старку" ударила вторая ракета — практически в то же самое место. Взрыв произошел в кубрике старшинского состава, на месте погибло 35 человек. Фрегат был обесточен и потерял управление, дав сильный крен на левый борт. Вдобавок на борту вспыхнул пожар. На место инцидента спустя час прибыли американские эсминцы "Уодделл" и "Коннингхэм", оказавшие помощь раненым и отбуксировавшие корабль обратно в порт Манама.

Впоследствии иракское руководство принесло извинения и назвало атаку "Старка" ошибкой — пилот "Миража" принял фрегат ВМС США за иранский танкер. Саддам Хусейн выплатил американской стороне 400 миллионов долларов компенсации. Командир фрегата Гленн Бриндел был снят с должности и получил письменный выговор. Его обвинили в том, что корабельный зенитно-артиллерийский комплекс "Вулкан-Фаланкс" не был вовремя переведен в боевой режим и не смог сбить "Экзосеты". По иронии судьбы, атаковавший фрегат истребитель был единственным в составе ВВС Ирака, способным нести эти ракеты.

© AP Photo Американский фрегат USS Stark, атакованный иранским самолетом Mirage F4. 19 мая 1987 © AP Photo Американский фрегат USS Stark, атакованный иранским самолетом Mirage F4. 19 мая 1987

"Этот случай показал, что современные надводные боевые корабли чрезвычайно уязвимы от поражения практически любыми более или менее значительными боевыми средствами, — позже писал в статье для альманаха "Тайфун" капитан 1-го ранга профессор военных наук В. П. Кузин, изучавший подробности инцидента. — Проблема эффективной активной защиты от средств воздушного нападения до настоящего времени не только не решена, но, в сравнении с периодом Второй мировой войны, еще более обострилась".

Удар "Термита"

Лишним доказательством этого тезиса стали и более ранние случаи применения противокорабельных ракет против флотов развитых стран. ПКР "дебютировали" во время Войны на истощение между Израилем и Египтом 1967-1970 годов. 21 октября 1967 года израильский эсминец "Эйлат" во время патрулирования побережья Синайского полуострова подвергся нападению египетских ракетных катеров проекта "Комар". Приказ об атаке отдал лично президент Гамаль Абдель Насер. К "Эйлату" у него были особые счеты — ранее этот эсминец потопил торпедный катер ВМС Египта.

© Фото : Public Domain Израильский эсминец Zealous (Eilat) в марте 1945 года © Фото : Public Domain Израильский эсминец Zealous (Eilat) в марте 1945 года

Катера "Комар", не покидая стоянки в Порт-Саиде, выпустили по израильскому эсминцу четыре советские ракеты П-15 "Термит". Три из них успешно поразили цель, и "Эйлат" затонул. Он стал первым в истории кораблем, уничтоженным ПКР. Погибли 47 из 199 членов экипажа. С тех пор 21 октября в Египте отмечают День ВМС. А в западных военных кругах этот инцидент вызвал бурную дискуссию о наступлении новой эпохи морских сражений, в которой "москитный флот" из множества небольших кораблей, вооруженных ракетами, способен успешно воевать с эсминцами и крейсерами.

© AP Photo Самолет Super Etandard и ракеты Exocet на авиашоу в Ле Бурже в 1975 году © AP Photo Самолет Super Etandard и ракеты Exocet на авиашоу в Ле Бурже в 1975 году

В ходе Фолклендской войны 1982 года аргентинские ПКР серьезно потрепали нервы британскому флоту. Незадолго до конфликта Аргентина приобрела у Франции несколько сверхзвуковых штурмовиков "Супер-Этандар", вооруженных уже знакомыми нам "Экзосетами". В них британское командование и видело основную угрозу для своих кораблей. Как оказалось, небезосновательно: 4 мая ракетой этого типа был потоплен фрегат "Шеффилд". ПКР не взорвалась, но из-за разлива топлива на палубе произошел сильный пожар, моментально охвативший весь корабль. Позже "Шеффилд" затонул при буксировке в порт.

© AP Photo / Ministry of Defence Британский эсминец HMS Sheffield после попадания в него ракеты аргентинских ВВС. 4 мая 1982 © AP Photo / Ministry of Defence Британский эсминец HMS Sheffield после попадания в него ракеты аргентинских ВВС. 4 мая 1982

Скоростной "аргумент"

Три недели спустя аргентинские летчики уничтожили ракетами "Экзосет" вспомогательное судно снабжения "Атлантик Конвейор", перевозившее вертолеты и комплексы для их аэродромного обслуживания. А 12 июня береговая батарея ударила ПКР по корме эсминца "Гламорган", вызвав сильный пожар, с которым удалось справиться только спустя несколько часов. Основной причиной столь серьезных потерь британские военные позже назвали отсутствие на своих кораблях малокалиберной зенитной артиллерии, без которой справиться с низколетящими крылатыми ракетами было практически невозможно.

Со времен "Термитов" и первых модификаций "Экзосетов" прошло уже много лет. Современные противокорабельные ракеты стали точнее, мощнее, а главное — быстрее. В российском Военно-Морском Флоте сверхзвуковые ПКР являются основным "аргументом" против вероятного противника, обладающего надводными кораблями любого водоизмещения — от корветов до авианосцев. Это понимают и на Западе.

В начале апреля газета The Times самой серьезной угрозой для британского флота назвала российские противокорабельные ракеты, такие как сверхзвуковые П-700 "Гранит" и П-800 "Оникс", а также перспективные гиперзвуковые ПКР "Циркон". Сообщается, что последние смогут достигать немыслимых скоростей в 7-8 тысяч километров в час.

"Бороться с противокорабельной ракетой П-800 "Оникс" очень трудно, поскольку она способна подлетать к кораблю на очень небольшой высоте и на скорости, в два раза превышающей скорость звука, то есть в зоне поражения зенитно-ракетной системы корабля она находится буквально считанные секунды, — рассказал в эфире радио Sputnik военный эксперт Михаил Ходаренок. — А ракеты типа "Циркон" будут обладать гиперзвуковой скоростью, и необходимых средств борьбы с ними пока еще нет. Ни одна зенитно-ракетная система физически не может сбить ПКР, которая движется к цели на гиперзвуковой скорости.

О начале испытаний ПКР "Циркон" стало известно в 2016 году. Большая часть данных о ее технических характеристиках держится в строгом секрете, но известно, что дальность полета ракеты составит 300-400 километров. Принятие этой ПКР на вооружение ожидается уже в следующем году.