Путин начал весеннюю серию совещаний с военными

СОЧИ, 16 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Сочи проводит совещание с военачальниками и руководством оборонно-промышленного комплекса.
Это уже девятая по счету серия подобных встреч главы государства с военными. Такой формат был впервые применен в 2013 году. С тех пор военные совещания в Сочи проходят два раза в год, в мае и ноябре. Как правило, на них обсуждаются итоги реализации гособоронзаказа, вопросы реформирования отрасли, текущее состояние армии и флота, результаты учений и военных операций, намечаются дальнейшие планы и перспективы.
Ситуация в отрасли
Россия сегодня занимает второе место в мире на рынке вооружений с объемом экспорта, превышающим 15 миллиардов долларов США. Портфель заказов в конце прошлого года составил 50 миллиардов долларов США. Объем производства в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) России в 2016 году вырос на 10%.
Кроме того, ранее правительство РФ не исключило введение запрета на ввоз части зарубежной продукции в сфере ОПК для поддержки российского производства.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин раскритиковал ход реформы ОПК. По его словам, механизм слияния оборонных предприятий в вертикально интегрированные структуры до сих пор не оправдал себя, поставленные цели не достигнуты. По словам Рогозина, несмотря на некоторую положительную динамику, отечественные интегрированные структуры демонстрируют низкую, по сравнению с западными, производительность труда, операционную рентабельность. Существуют финансовые дисбалансы, неэффективная загруженность, недостаточная компетентность менеджмента, перечислил он.
Предприятия ОПК должны перестать ориентироваться на исполнение гарантированных контрактов в рамках Гособоронзаказа, необходим самостоятельный поиск гражданских заказов, заявил Рогозин.