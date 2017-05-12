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Безопасность

"Махну серебряным тебе крылом": Су-30 встретил самолет-разведчик США

17:0512.05.2017
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© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкИстребитель Су-30СМ. Архивное фотоИстребитель Су-30СМ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российский истребитель Су-30, поднятый по тревоге 9 мая над Чёрным морем для "приветствия" американского самолета-разведчика, не брал на себя неоправданный риск, а действовал в соответствии с установившимися правилами подобных встреч.

Самолет Су-30СМ. Архивное фото
© РИА Новости . Георгий Зимарев
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Кремль прокомментировал инцидент с участием Су-30 над Черным морем

Первым о перехвате американского самолёта сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителя ВМС США капитана Памелу Кунце, передавший, что российский истребитель Су-27 сблизился с P-8A "Посейдон", когда американский самолет выполнял штатное задание в международном воздушном пространстве над Черным морем. Отмечалось, что российский истребитель 9 мая пролетел на расстоянии семи метров от разведывательного самолета ВМС США.

Затем российское военное ведомство, уточнив, что речь идёт об истребителе Су-30, сообщило о том, как 9 мая около 12.00 мск российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.

Истребители СУ-27
© РИА Новости
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Эксперт о сближении самолетов РФ и США: это абсолютно безопасное расстояние

"После сближения на безопасную дистанцию пилот российского истребителя визуально идентифицировал воздушный объект как американский самолет-разведчик P8A "Посейдон". Российский истребитель выполнил маневр приветствия американских пилотов, после чего американский самолет-разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией. Истребитель Су-30 благополучно вернулся на свой аэродром базирования", — отметили в Минобороны РФ.

Кремль не считает маневр истребителя Су-30 для перехвата американского самолета-разведчика над Черным морем неоправданным риском, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, не считают ли в Кремле подобные действия российских военных неоправданным риском, учитывая, что президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял, что если российские самолеты будут представлять опасность для американских, то их нужно сбивать, Песков ответил: "Нет, не считают".

© Министерство обороны РФПерейти в фотобанкСамолет Су-30 ВКС РФ во время нанесения авиаудара по объектам террористов в Сирии. 17 ноября 2016
© Министерство обороны РФ
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Самолет Су-30 ВКС РФ во время нанесения авиаудара по объектам террористов в Сирии. 17 ноября 2016

Перехват по правилам

Воздушно-космические силы России, принявшие решение поднять в небо над Черным морем истребитель Су-30 для перехвата американского самолета-разведчика 9 мая, действовали согласно установленным правилам, подобные ситуации являются распространенными в мировой практике, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.

Самолет Су-30. Архивное фото
© РИА Новости . Георгий Зимарев
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Минобороны объяснило сближение с самолетом ВМС США над Черным морем

"Это стандартный алгоритм действий, когда появляется летательный аппарат без включенного транспондера, а военные самолеты не имеют транспондеров… Это стандартная практика как Воздушно-космических сил России, так и других стран", — сказал РИА Новости Мураховский.

По его словам, если воздушная цель, обнаруженная российскими радиолокаторами контроля воздушного пространства, не опознается с помощью транспондера, в небо поднимается истребитель и производит визуальное опознавание.

Самолет Су-30СМ. Архивное фото
© РИА Новости . Георгий Зимарев
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Эксперт прокомментировал инцидент с американским самолетом-разведчиком

Эксперт напомнил, что Россия предлагала для увеличения безопасности полетов договориться со странами НАТО о включении военными самолетами транспондеров при полетах вблизи границ сопредельных государств. Однако никаких договоренностей достичь не удалось.

Это не первый подобный случай. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на официальные военные источники сообщал, что самолеты США были подняты на перехват российских самолетов в районе Аляски, при этом самолеты РФ не были вооружены и все время оставались в международном воздушном пространстве. В командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявляли РИА Новости, что полет российских самолетов у берегов Аляски был "профессиональным и безопасным".

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