Кремль прокомментировал инцидент с участием Су-30 над Черным морем

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Кремль не считает действия российских военных по маневру истребителя Су-30 для перехвата американского самолета-разведчика над Черным морем неоправданным риском, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Инцидент произошел 9 мая. По данным телеканала NBC, российский самолет пролетел в шести метрах от американского разведчика. Источники телеканала в ВМС США рассказали, что P-8A Poseidon выполнял "штатное задание" в международном воздушном пространстве. В Минобороны РФ сообщили о том, что истребитель Су-30 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа был поднят в небо для перехвата воздушной цели над водами Черного моря.

На вопрос журналистов, не считают ли в Кремле подобные действия российских военных неоправданным риском, учитывая то, что президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял, что если российские самолеты будут представлять опасность для американских, то их нужно сбивать, Песков ответил: "Нет, не считают".