Ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышел в Баренцево море на учения

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ракетный крейсер (РКР) "Маршал Устинов" приступил к учениям в Баренцевом море, в ходе которых отработает ряд задач по противовоздушной и противолодочной обороне, сообщил журналистам в пятницу начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

Ранее в апреле 2017 года о введении "Маршала Устинова" в состав сил постоянной готовности после ремонта заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"РКР "Маршал Устинов" вышел в Баренцево море для выполнения элементов второй курсовой задачи по плану боевой подготовки. В море экипаж отработает слаженность боевых расчётов, выполнит ряд общекорабельных учений по противовоздушной, противолодочной обороне, по борьбе за живучесть на ходу и на стоянке", — сказал Серга.

Ожидается, что после завершения учений, корабль возвратится в главную базу Северного флота – Североморск.

"Маршал Устинов" — ракетный крейсер проекта 1164, заложенный 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием "Адмирал флота Лобов". На его вооружении находятся 16 пусковых установок крылатых ракет, а также комплексы зенитно-ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения.

В составе ВМФ России находятся три таких крейсера: "Москва" — на Черноморском флоте, "Варяг" — на Тихоокеанском и "Маршал Устинов" — на Северном.