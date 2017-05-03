Летчики ЗВО завершили переобучение на истребители Су-30СМ

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Летчики-истребители авиасоединения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Курской области, завершили переобучение в Липецке на многоцелевые истребители поколения "4+" Су-30СМ, которые поступят на вооружение ЗВО, сообщила в среду пресс-служба военного округа.

В настоящее время на вооружении курского авиационного соединения стоят истребители МиГ-29СМТ, в конце 2017 года планируется поставка Су-30СМ.

"Летчики-истребители авиационного соединения ЗВО, дислоцированного в Курской области, завершили переобучение в Центре подготовки и переучивания летного состава в Липецке на многоцелевые истребители поколения "4+" Су-30СМ, которые поступят на вооружение ЗВО. В ходе подготовки летчики изучили тактико-технические характеристики самолета, его технологическую базу и особенности пилотирования", — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что после теоретических занятий экипажи прошли специализированный курс на наземных тренажерах, затем выполнили полеты на Су-30СМ по различным маршрутам.

Многоцелевой истребитель Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток, в сложных метеорологических условиях.