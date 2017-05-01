Для жителей Североморска и Мурманска 9 мая проведут экскурсии на корабли СФ

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Экскурсии на корабли Северного флота (СФ) будут организованы в День Победы для жителей и гостей Североморска и Мурманска, сообщила в понедельник пресс-служба СФ.

"В 72-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне ряд кораблей СФ будет специально подготовлен к проведению экскурсий для гражданского населения Мурманска и Североморска", — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что в главной базе Северного флота — Североморске — будут открыты для посещения большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко" и эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков".

В городе-герое Мурманске 9 мая у причала морского вокзала будут ошвартованы малый ракетный корабль "Айсберг" и базовый тральщик "Соловецкий юнга" Кольской флотилии разнородных сил СФ.

Военные моряки проведут экскурсии по верхней палубе кораблей и расскажут об их вооружении.