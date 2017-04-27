В Хабаровске прошла внезапная проверка подразделений антитеррора

ВЛАДИВОСТОК, 27 апр – РИА Новости. Внезапная проверка подразделений антитеррора Восточного военного округа прошла в Хабаровске в рамках контрольных проверок зимнего периода обучения, сообщил журналистам начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.
Установив дымовую завесу для дезориентации снайпера нападавших, военнослужащие нейтрализовали условных террористов, не позволив им покинуть помещение.
"Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, роль условных террористов сыграли военнослужащие подразделений специального назначения, а в ходе ведения учебного боя было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов", — отметил Гордеев.
Также в ходе проверки военные отработали эвакуацию условно раненого военнослужащего и провели химическую разведку местности на наличие отравляющих веществ.