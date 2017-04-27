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Россия активизирует ВТС со странами Латинской Америки

08:2427.04.2017
0920
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкСамоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С. Архивное фотоСамоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МЕХИКО, 27 апр – РИА Новости. Россия активизирует военно-техническое сотрудничество со странами Латинской Америки, заявил журналистам начальник управления департамента маркетинговой деятельности АО "Рособоронэкспорт" Александр Денисов, который возглавляет делегацию компании на выставке FAMEX-2017, проходящей в Мексике.

Самолет Як-130. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Россия представит более 160 образцов военной техники на выставке в Мексике
"Участие представителей госкорпорации Ростех, Рособоронэкспорта, холдинга "Вертолеты России" и корпорации "Иркут" в международном аэрокосмическом салоне FAMEX-2017 в Мексике свидетельствует о том, что Россия поступательно активизирует военно-техническое сотрудничество со странами латиноамериканского региона" — сказал Денисов.

По его словам, сейчас "Рособоронэкспорт" сотрудничает практически со всеми странами региона. "При этом Россия прилагает значительные усилия по укреплению своих позиций на этом рынке, предлагая в отличие от других стран не только контракты на готовые системы, но и широкий спектр услуг по постгарантийному обслуживанию, поставке запчастей, ремонту, обучению персонала эксплуатации и техническому обслуживанию продукции военного назначения, модернизации и даже лицензионному производству высокотехнологичных образцов боевой техники", — заметил Денисов.

© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПрезентация вертолета "Ансат"
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Презентация вертолета "Ансат"

Сегодня со странами Латинской Америки "Рособоронэкспорт" сотрудничает по самой широкой номенклатуре вооружения и военной техники российского производства, продолжил представитель компании. "Вместе с тем в центре внимания наших латиноамериканских друзей на протяжении многих лет остается российская авиационная и вертолетная техника, средства противовоздушной обороны и техника для сухопутных войск, при этом ко многим образцам внимание существенно возросло после успешных действий ВКС России в ходе антитеррористической операции в Сирии", — сказал Денисов.

Презентация вертолета Ансат. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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"Вертолеты России" представят в Мексике "Ансат", Ка-32A11BC и Ми-17В-5
Россия представляет на FAMEX-2017 более 160 образцов вооружения и военной техники. Наиболее перспективной в регионе из представленной на выставке авиационной техники "Рособоронэкспорт" считает учебно-боевой самолет Як-130, сверхманевренный истребитель семейства Су-30МК, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М, а также боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, военно-транспортные Ми-17В-5 и Ми-171Ш, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, легкий многоцелевой "Ансат" и тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2.

Российской делегацией на салоне в Мексике также представлены зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", бронетранспортер БТР-80А/82А, автомобили "Тигр-М" и "Урал", стрелковое оружие. В качестве натурных образцов на FAMEX-2017 выставлены вертолет Ми-17 министерства обороны Мексики и бронеавтомобиль для перевозки спецподразделений "Горец-М", который более двух месяцев испытывается мексиканской стороной в режиме "тест-драйв".

© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВертолет Ми-17В-5
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Вертолет Ми-17В-5

На выставке также демонстрируется проект "Комплексная система безопасности", позволяющий вырабатывать интегрированные решения по кибербезопасности, контролю воздушных и прибрежных зон, государственных границ, крупных муниципальных образований и различных объектов.

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