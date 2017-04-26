Российские военные обсудили влияние действий Запада на мировую безопасность

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Действия Запада ведут к нарушению баланса сил в мире, в том числе способствуя расползанию терроризма по миру – этот тезис стал ключевым в первый день открывшейся в среду шестой VI Московской конференции по международной безопасности.

На конференции были представлены новые доказательства того, что система противоракетной обороны США создается не для защиты от мифической угрозы со стороны Ирана или КНДР, как это изначально заявлялось Вашингтоном, — она обладает возможностями для скрытного ракетно-ядерного удара и направлена против России и Китая.

Современные вызовы

Участники конференции назвали новые вызовы и угрозы, с которыми сталкивается мир сейчас.

Особую опасность представляют акты информационной агрессии со стороны отдельных стран, заявил на открытии форума секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Подтасовка фактов и фальсификация данных стали визитной карточкой тех, кто на основе сфабрикованной информации позволяет себе посягать на суверенитет и территориальную целостность независимых государств", — сказал он.

По словам Патрушева, эти же силы стремятся любой ценой сохранить односторонние преимущества в управлении глобальной информационной инфраструктурой и противостоят усилиям по созданию системы международной информационной безопасности под эгидой ООН.

Патрушев объяснил и разницу в подходах России и НАТО к вопросам защиты от кибератак.

"НАТО стремится к обеспечению кибербезопасности только для узкого круга стран — участниц альянса. А Россия выступает за равную безопасность для всех государств", — сказал секретарь СБ РФ.

Еще одной серьезной проблемой стали массовые потоки мигрантов, среди которых зачастую оказываются террористы – об этом рассказал директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"Многомиллионные потоки беженцев в поисках безопасной жизни, крова и пропитания вынужденно покинули обжитые места… Спецслужбам нужно понять, как работать с этой средой, чтобы своевременно реагировать на возникающие проблемы, купировать причины, толкающие людей к протестам, радикализации и совершению умышленных действий экстремистского и террористического характера", — сказал Бортников.

Он добавил, что основную массу мигрантов составляют молодые люди, "в силу определенных причин неспособные адаптироваться в новых местах проживания". По словам директора ФСБ, ситуацию с беженцами нельзя оставлять без внимания в том, что касается идеологического сопровождения интеграции мигрантов.

Новая террористическая сеть

Еще одной особенностью нынешней ситуации стала смена главарями террористов своей тактики.

"В частности, они активизировали переброску боевиков в Афганистан, Йемен и вглубь африканского континента, а также приступили к созданию там опорных пунктов и баз. Фактически речь идет о формировании новой масштабной террористической сети", — сказал Бортников.

Есть данные о переговорах группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) с другими террористическими структурами в целях объединения, отметил директор ФСБ. Бортников отметил, что и поодиночке группировки обладают достаточными ресурсами "для продолжения своей преступной деятельности".

Потенциал сотрудничества мировых спецслужб в борьбе с терроризмом не исчерпан, и ФСБ открыта для такого партнерства, добавил Бортников.

В то же время, важно, чтобы борьба с терроризмом не превращалась в предлог для давления на суверенные государства, и тем более военного вмешательства в их дела, как это имеет место в отдельных регионах мира, указал Патрушев.

Примером такого вмешательства был назван удар США по сирийской авиационной базе Шайрат в провинции Хомс.

"Недавний ракетный удар США по авиабазе на территории Сирии, который стал грубым нарушением международного права и актом агрессии против суверенного государства, напротив, усугубляет имеющиеся проблемы, отдаляет перспективы формирования широкого антитеррористического фронта", — сказал на конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Антироссийские фобии Запада

Евросоюзу следует перестать пугать Россией и начать налаживать отношения, сказал министр обороны России Сергей Шойгу на конференции.

"Совместными действиями всех заинтересованных сторон, включая Россию, необходимо разработать эффективную антитеррористическую стратегию. Однако вместо стремления к объединению усилий современная Европа культивирует антироссийские фобии, нагнетает страхи о якобы имеющейся угрозе с Востока", — сказал Шойгу.

Россия заинтересована в новых идеях и готова к открытому обсуждению любых инициатив, которые способствуют укреплению совместной безопасности, заявил министр обороны.

"Очевидно одно — чтобы справиться со стоящими перед нами задачами по поддержанию мира и стабильности, мы должны определить общие вызовы и угрозы", — сказал Шойгу.

Но реальных шагов по сближению Запад не делает.

"Игнорируются Западом и наши предложения об объединении усилий в борьбе с международным терроризмом. Отсутствие тесного взаимодействия и сотрудничества между нашими странами по вопросу борьбы с терроризмом создает благоприятные условия для ИГИЛ", — сказал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Подтверждением этого, по его словам, стали резонансные теракты с многочисленными жертвами, прокатившиеся по Европе в течение последнего времени — во Франции, Германии, Бельгии, Великобритании, Швеции и России, — ответственность за которые лежит на ИГ.

"Руководство Европейского союза и блока НАТО проводят одностороннюю политику, выставляя Россию в роли ответчика за все происходящие в мире негативные события", — подчеркнул начальник Генштаба.

"Дно" отношений с НАТО

Отдельно было рассказано, как действия НАТО нарушают баланс сил в Европе.

Так, альянс за два года почти вдвое увеличил количество мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенных вооруженных сил в Восточной Европе, заявил Герасимов.

"Реализация планов по расширению альянса … повышает риски военных инцидентов. Все эти действия блока носят деструктивный и провокационный характер", — сказал он.

Герасимов отметил, каким образом НАТО может использовать мифические кибератаки для реализации своих планов.

"Североатлантическим альянсом начата практическая отработка порядка введения в действие статьи 5 ("Коллективная оборона") Вашингтонского договора в случае кибератаки на технические средства систем государственного и военного управления стран-участниц НАТО", — сообщил начальник Генштаба.

Но в современных условиях истинные источники подобных атак идентифицировать практически невозможно, отметил Герасимов. "В этой связи появляется возможность абсолютно бездоказательно назначать виновных и воздействовать на них военными методами", — добавил он.

Негативное влияние на региональную безопасность оказывают и планы Пентагона по модернизации порядка 200 ядерных авиабомб и мест их хранения в Европе, сказал Герасимов. Он добавил, что пилоты стран НАТО, не обладающих ядерным оружием, привлекаются к тренировкам по его применению, что является прямым нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.

В результате "условия для того, чтобы переломить влияние перечисленных деструктивных факторов в настоящее время отсутствуют", констатировал начальник Генштаба.

Более того, конфронтационная риторика по отношению к РФ только усиливается, практически все контакты по линии военных экспертов России и НАТО свернуты, сообщил Герасимов. По его словам, все это способствует дальнейшему ухудшению отношений РФ и альянса.

В целом, контакты России и НАТО сейчас находятся в самой низкой точке с момента окончания "холодной войны", отметил Герасимов.

Он подчеркнул, что РФ не намерена сворачивать сотрудничество с Западом по вопросам обеспечения безопасности. "Все преобразования в Вооруженных Силах Российской Федерации мы продолжаем проводить с беспрецедентной открытостью", — сказал Герасимов.

Истинный смысл ПРО США

Зато большой скрытностью отмечены планы США по размещению элементов своей системы ПРО в разных частях мира, прежде всего в Европе, и направленной якобы на защиту от иранских и северокорейских ракет. Но настоящий смысл этой системы утаить не удается – об этом и было рассказано на конференции.

"Нахождение американских баз ПРО в Европе, кораблей ПРО в акваториях морей и океанов, приближенных к российской территории, создает мощный скрытый ударный компонент для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации", — сказал первый замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир.

Речь идет о том, что с универсальных пусковых установок системы ПРО США в Европе после их скрытного переоборудования могут запускаться не только противоракеты, но и крылатые ракеты "Томагавк". В результате под их прицелом окажутся все стратегические объекты, расположенные в европейской части России.

Познихир представил результаты компьютерного моделирования, выполненного учеными Минобороны. Полученные данные подтверждают направленность ПРО США на Россию и Китай, заявил он.

А ввод системы ПРО на северо-востоке США позволит перехватывать все летящие в направлении Штатов российские и китайские баллистические ракеты, добавил Познихир.

Более того, под угрозу уничтожения попадают практически все низкоорбитальные космические аппараты, находящиеся в зоне поражения комплексов ПРО США, отметил он. Таким образом, под угрозой находится космическая деятельность любого государства.

Но и это еще не все — США создают системы, которые позволят нанести высокоточный удар с орбиты по командным пунктам РФ, заявил Познихир.

Ответные меры

По оценкам российских военных, к 2022 году количество противоракет американской ПРО составит более тысячи единиц, а в перспективе превысит число боевых блоков, развернутых на российских межконтинентальных ракетах.

"Такое количество огневых средств ПРО представляет серьезную угрозу для российского потенциала сдерживания, особенно с учетом постоянно ведущихся работ по модернизации огневых комплексов ПРО", — сказал Познихир.

Россия будет принимать все меры, чтобы обезопасить себя от воздействия как средств мгновенного глобального удара, так и противоракетной обороны.

"Если речь идет о средствах преодоления ПРО, Россия вынуждена совершенствовать свои стратегические ядерные силы. Мы эти меры будем принимать, потому что мы не можем допустить, чтобы наши баллистические ракеты и боевые блоки были перехвачены", — отметил первый замначальника ГОУ ГШ.

Но такая ситуация стимулирует новую гонку вооружений, которая не нужна никому, и надо садиться за стол переговоров с США и решать проблему ПРО в Европе, заявил Познихир.