В Минобороны удовлетворены уровнем координации с Ираном по работе в Сирии

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Минобороны РФ удовлетворены уровнем координации с Ираном по работе в Сирии и уверены в дальнейшем развитии двусторонних контактов в области борьбы с терроризмом, сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Ирана Хосейном Дехганом на VI Московской международной конференции по безопасности.

Шойгу поблагодарил иранского министра за содержательное выступление на конференции в Москве.

"Вы четвертый раз принимаете участие в конференции. Оценки военного руководства Ирана всегда важны и вызывают повышенный интерес СМИ", — отметил глава российского оборонного ведомства.

"Мы удовлетворены уровнем нашей координации по работе в Сирии. Наше сотрудничество по борьбе с международным терроризмом приносит свои плоды", — подчеркнул глава Минобороны России.

Шойгу напомнил, что благодаря совместной работе в Сирии уже четыре месяца действует режим прекращения огня.

"То, что получается, гораздо лучше постоянных обстрелов, постоянных боевых действий. Работа наших стран в астанинском формате обеспечила установление режима прекращения боевых действий", — сказал министр.

"Уверен, что наши встречи придадут дополнительный импульс антитеррористической повестке и будут способствовать расширению российско-иранских контактов", — заключил он.

В свою очередь Дегхан поблагодарил министра обороны РФ за приглашение на конференцию.

"Я неоднократно говорил своему руководству, что наш взгляд на сильную Россию — это взгляд стратегический. Сегодня то, что происходит и на Ближнем Востоке, и на глобальном уровне, обязывает нас к тому, чтобы мы более серьезно развивали и улучшали наши двусторонние отношения", — высказал мнение иранский министр.